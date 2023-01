Plakette für den neuen Dorfplatz

Werbung

Die Dorferneuerung hat den alten Löschteich in Höbenbach fertig gestaltet: „Wir wollten den Teich als Begegnungszone aktivieren“, so Christian Lampl, Obmann der Dorferneuerung. „Ziel war, den Dorfplatz so aufzupeppen, dass er zum Treffpunkt für Jung und Alt wird.“

Das ist gelungen: So wurde das Projekt mit der Plakette „Stolz auf unser Dorf“ von der Dorf- und Stadterneuerung ausgezeichnet. Der Dorfplatz erstrahlt jetzt mit Bänken, einer Umrandung und einem Holzzaun. „20 Ehrenamtliche haben seit Dezember 2021 am Projekt gearbeitet“, ist Lampl dankbar.

Die Dorferneuerung Paudorf plant schon das nächste Gemeinschaftsprojekt: Mit der Idee zur „Permakultur Paudorf“ hat die Gruppe beim Ideenwettbewerb der NÖ Dorferneuerung gewonnen. Auf einem öffentlich zugänglichen Grundstück der Gemeinde Paudorf soll ein ökologischer Gemeinschaftsgarten entstehen. Gemüse-, Obst-, Beeren- und Waldgarten sollen von Ehrenamtlichen bewirtschaftet werden. Begleitet wird das Projekt von einem Gärtner. „Ein Sitzplatz soll das soziale Miteinander stärken, Führungen ermöglichen Wissensvermittlung“, so Lampl. Der Startschuss für die „Permakultur Paudorf“ erfolgt in den nächsten Wochen.

