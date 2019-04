Gleich zwei begehrte internationale Architekturpreise konnte der „Joe Keller“ der Familie Dockner einheimsen. Beim German Design Award in Frankfurt ging der Sieg in der Kategorie Architektur an den Architekten Lukas Göbl. Beim renommierten Architecture Master Prize in Los Angeles (USA) fuhr das Projekt den Sieg im Bereich der „Agricultural Buildings“ (landwirtschaftliche Gebäude) ein.

Beim Joe Keller war es für Göbl eine Herausforderung, einen großvolumigen Bau im Höbenbacher Ortskern unterzubringen. „Mir war wichtig, dass das Bauwerk funktionell, praktisch, aber auch attraktiv ist“, so Göbl. „Der Keller ist ein selbstbewusster Bau, steht jedoch mit Landschaft und Ort in Beziehung.“ So ein Wurf gelinge nur, wenn Bauherr und Architekt einig seien. „Das klappt nur, wenn alles ineinandergreift.“

„Was da gemacht wurde, ist höchste Güteklasse!“ Senior-Winzer Sepp Dockner über das Projekt Joe Keller

Neben der Funktionalität sei der Weinkeller mit 3.500 m² Nutzfläche und Errichtungskosten von 5,5 Millionen auch ein Kulturbau, etwa durch den repräsentativen Charakter, der im „goldenen Saal“ (für Verkostungen) und der großzügigen Terrasse zum Ausdruck komme.

Seniorchef Sepp Dockner ist voll des Lobes über alle Beteiligten, vor allem Göbl und die Baufirma Schubrig: „Was da gemacht wurde, ist höchste Güteklasse!“ Die Hanglage wurde genützt, um einen Teil des Bauwerks in der Erde verschwinden zu lassen. „Das hat einen wertvollen Energiespareffekt. Denn wir haben im Keller auch im Sommer zehn bis zwölf Grad, ohne Kühlung.“

Foto: Bruno Klomfar Auch im Inneren ist der „Joe Keller“ ein besonderes Erlebnis. Im Bild der „goldene Saal“ der Schauweinkellerei, dessen Ausgang direkt auf dieTerrasse mit Blick Richtung Stift Göttweig führt.

Dass der Schaukeller eine Führung durch vier Winzer-Generationen ermögliche, begeistert vor allem die vielen Besucher, die zu den Dockners nach Höbenbach kommen. Neben dem Weinzentrum (mit Besucher-Empfang und Verwaltung), das 2011 eröffnet wurde, war der Joe Keller der nächste große Wurf. Und die innovative Winzerfamilie denkt bereits weiter. Für das direkt neben dem Weinzentrum gelegene Stammhaus der Familie gibt es schon erste Überlegungen für einen Um- und Ausbau.