Kremstal: Freude bei „losgelös(s)t“

Die neuen Ausgaben der wichtigsten Weinführer sind schon erschienen und sorgen bei den 16 losgelös(s)t-Winzern für viel Freude: Noch nie wurden so viele Weine der Kremstaler Winzervereinigung so hoch bewertet.

So sind etwa im Gourmetmagazin Falstaff gleich vier der losgelös(s)t-Weine (vom Weingut Philipp Bründlmayer, vom Weingut Mantlerhof und vom Weingut Hermann Moser) mit nicht weniger als 95 Punkten, sowie acht der Weine mit stolzen 94 Punkten bewertet worden. Das Weingut Zimmermann hat sogar mit dem Blütenmuskateller in der Falstaff-Kategorie „Muscat Trophy“ Platz 1 belegt!

Auch die anderen maßgeblichen Weinführer verteilten durchwegs hohe Bewertungen an die Winzervereinigung. Das Fachmagazin Vinaria vergab fünf Sterne an das Weingut Eder sowie vier Sterne an sieben weitere Weine der losgelös(s)t-Winzer. Der „A la Carte Guide“ verteilte den Kremstaler Weingütern auch viele Punkte.

Details: www.losgeloesst.at

