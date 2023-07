Verstöße gegen häuslichen Unterricht weiterhin Thema

Das Recht auf häuslichen Unterricht (HU) ist in Österreich verfassungsrechtlich geregelt. Vor allem während der Pandemie stieg die Zahl der Schulabmeldungen stark an. Fast alle Schüler kehrten aber danach wieder in öffentliche Schulen zurück: So befanden sich in der Bildungsregion 1 (Waldviertel) im Schuljahr 2020/21 exakt 136 Schüler im HU, 2021/22 waren es 299. Für das abgelaufende Schuljahr waren 132 Schüler dafür gemeldet.

Bereits 22 Anzeigen eingebracht

Alle Schüler im HU haben die Verpflichtung, einmal jährlich eine Externistenprüfung (EP) in einer öffentlichen Schule abzulegen. 2022 wurde in der Bildungsregion 1 aufgrund von Verstößen in 67 Fällen das Recht auf HU aberkannt, 2021 waren es nur 24 Fälle. Die Bildungsdirektion hat laut Auskunft von Abteilungsleiter Alfred Grünstäudl bisher 22 Anzeigen wegen nicht abgelegter EP bei der BH Krems eingebracht.

„Strafen für Verstöße sind zu gering“

Die aktuelle Strafhöhe für nicht abgelegte EP mit bis zu 440 Euro wird vielerseits als zu gering betrachtet. Vielmehr solle beispielsweise die Familienbeihilfe für betroffene Kinder gestrichen werden. Dass weder die Bildungsdirekton, noch die Bezirksverwaltungsbehörden darauf Einfluss haben, erläutert Bezirkshauptmann Günter Stöger: „Die Erhöhung der Maximalstrafe obliegt dem Parlament als Bundesgesetzgeber.“

Behörde sieht aktuell keine Häufung

Stöger könne aktuell keine neuerliche Häufung von Verstößen gegen den HU nachvollziehen. „Die Mehrheit der Fälle, die wir bearbeiten, betrifft nicht Personen, die HU in Anspruch nehmen, sondern richtige 'Schulverweigerung' betreiben“, so der Bezirkshauptmann weiter. „Das sind Kinder und Jugendliche, die oft mit psychischen Problemen kämpfen.“ Die Fachkräfte für Sozialarbeit seien in diese Fälle involviert und in den Familien unterstützend tätig.

Wieder Verstöße in der Region Gföhl?

Einige Schüler der Region, die sich im HU befinden, werden vom Verein „Vielfalt leben“ betreut. Der Verein wurde 2015 gegründet und hat seinen Vereinssitz im Eisengraberamt. Er hat über viele Jahre von der Gemeinde Jaidhof 900 Euro pro Kind (entspricht der Höhe der jährlichen Schulumlage), das aus dem Gemeindegebiet stammt und im HU betreut wird, an Förderungen lukriert.

Vereinsobfrau: „Gebe keine Auskunft“

Ob es auch im Verein Kinder gab, die nicht zu EP angetreten sind und - wenn ja - welche Gründe es dafür gegeben hatte, bleibt offen. Die Obfrau in ihrer Antwort: „Zum angefragten Thema kann und möchte ich keine Auskunft geben.“ Somit bleibt auch unbeantwortet, ob alle Kinder, für welche die Förderung ausgezahlt wurde, an den EP angetreten sind.