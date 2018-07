Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Mittwoch, 18. Juli, gegen 14.25 Uhr auf der Landesstraße 100, der Verbindung Krems-St. Pölten, im Bereich von Hörfarth. Alle sechs Personen, in den beiden beteiligten Fahrzeugen wurden dabei verletzt.

Plötzlich kam Pkw auf die andere Seite

Eine 61-jährige Lenkerin aus Joching in der Wachau lenkte ihren BMW in Richtung St. Pölten. Mit ihr im Auto waren am Beifahrersitz eine 26-Jährige, auf den Rücksitzen eine 39-Jährige und ein 12-jähriger Bub – sie stammen alle aus dem Heimatort der Lenkerin – unterwegs. Als ein entgegenkommendes Fahrzeug, an dessen Steuer eine Frau aus Furth (53) saß, plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, kam es zum Zusammenstoß.

Dreijähriger Enkel mit Oma unterwegs

Die vermutlich schuldtragende Lenkerin hatte ihren dreijährigen Enkelsohn im Fahrzeug. Binnen kürzester Zeit eilten zahlreiche Rettungskräfte den Verunfallten Personen zu Hilfe. Neben dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 und sieben Rettungsfahrzeugen standen 14 Helfer der Feuerwehren Paudorf, Meidling im Tale und Statzendorf mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Mindestens eine Person schwer verletzt

In kurzer Zeit waren die sechs Unfallopfer versorgt und wurden in die Spitäler Krems und St. Pölten gebracht. Während die anderen laut Polizei unbestimmten Grades verletzt wurden, erwischte es die Furtherin schwer. Sie liegt mit Serienrippenbrüchen im Universitätsklinikum der Landeshauptstadt.

L 100 war von 14.30 bis 16 Uhr gesperrt

Der Grund, warum die eine Lenkerin auf die linke Fahrbahnhälfte geriet, ist völlig unklar. Die Landesstraße 100 war rund eineinhalb Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt.