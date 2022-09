Auch Krems hat sein Oktoberfest

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

"O'zapft is!", hieß es am Freitag im Gastgarten des Hofbräu am Steinertor beim Bieranstich zur zünftigen Oktoberfesteröffnung. Joschi Kitzler, Präsident des USC Weißenkirchen, schlug den Zapfhahn beherzt in das Holzfass und ließ den Gerstensaft sprudeln. Das eigens für das Münchner Oktoberfest gebraute vollmundige, untergärige Spezialbier wird auch auf der "Wiesn" seit dem Wochenende ausgeschenkt, und schmeckt mit seinem feinen Hopfenaroma genau richtig zu knusprigen Stelzen und Brathendl.

Hausherr Othmar Seidl begrüßte die Gäste mit folgenden Worten: "Unser Oktoberfest sehen wir als eine Hommage an das größte Volksfest der Welt auf der Münchner Wiesn." Für zünftige musikalische Unterhaltung sorgte die Trachtenkapelle Wösendorf im vollbesetzten Gastgarten.

