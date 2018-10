Ein Profi-Dieb war da nicht am Werk: Die Überwachungskameras auf sich gerichtet, nahm vergangene Woche ein Gast im Hofbräu am Steinertor eine Kalmuckjacke, getragen von einer Schaufensterpuppe, an sich, probierte sie und spazierte damit, ohne mit der Wimper zu zucken, aus dem Lokal. Der Wert des traditionellen Herren-Oberteils: rund 150 Euro.

Großherzig: Die Hofbräu-Belegschaft um Othmar und Julian Seidl gab dem Dieb via Facebook-Aufruf die Gelegenheit, das entwendete Kleidungsstück bis vergangenen Freitag im Lokal zurückzugeben.

Der dreiste Langfinger hielt die ihm gesetzte Deadline aber nicht ein. Hoffnung, dass die Kalmuckjacke ihren Weg nach Hause findet, gibt es jetzt aber trotzdem. Laut Hofbräu-Boss Othmar Seidl hat sich der Dieb bei der Polizei gemeldet. Bei dem Mann soll es sich um einen Radtouristen aus Deutschland handeln, die Tat dürfte er unter erheblichem Alkoholeinfluss begangen haben.