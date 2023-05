Ehrenring an Walter Schwanzer

Die vielfältigen Verdienste des pensionierten Musikverlegers und Musikers Walter Schwanzer rund um die Musik sind mittlerweile wohl den meisten Menschen bekannt. Jetzt hat Schwanzer im Rahmen des Frühjahrskonzerts der Rohrendorfer Weinlandkapelle eine ganz besondere Auszeichnung erhalten: Er wurde mit dem Goldenen Ehrenring der Gemeinde Rohrendorf geehrt.

Erster Rohrendorfer als „Professor“

Es war ein fulminantes Programm, das die Weinlandkapelle am vergangenen Freitag in der Rohrendorfer Weinlandhalle unter Kapellmeister Michael Knappel, zusammen mit dem Chor der Volkstanzgruppe Krems/Lerchenfeld unter Leopold Denk, dargebracht hatten. Das Konzert stand unter dem Ehrenschutz von Walter Schwanzer, der sich zeitlebens auch in Rohrendorf rund um die Musik verdient gemacht hatte. Dafür wurde ihm erst vor wenigen Monaten der Titel „Professor“ verliehen - Schwanzer ist der erste Rohrendorfer, der zum Professor avancierte.

Auszeichnung bei fulminantem Konzert

Jetzt gab es eine weitere, großartige Auszeichnung für den Komponisten, Arrangeur und Musikverleger Walter Schwanzer: Bürgermeister Gerhard Tastl, sein Vize Josef Stummer und Gemeinderätin Gudrun Nikisch überreichten Schwanzer den„Goldenen Ehrenring“, eine der höchsten zu vergebenen Auszeichnungen der Gemeinde Rohrendorf, und würdigten so die Verdienste des „Rohrendorfer Musik-Tausendsassa“ Schwanzer. Bei der Ehrung waren unter anderen auch der ehemalige Militärkapellmeister Anton Pistotnig, Musik-Bezirksobmann Martin Aschauer und Schwanzers langjähriger musikalischer Weggefährte, NÖN-Fotograf Franz Crepaz mit dabei und gratulierten.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.