Tankstellenpächter im Bezirk Krems: Sprit-Verkauf hat sich halbiert

„Es ist ein ständiges Auf und Ab“, beschreibt Said Hetaba, Eigentümer der TOP-Tankstellen in Hadersdorf und Rohrendorf, die aktuellen Spritpreise. Generell sind die Preise jedoch konstant hoch – Warum? Hetaba erinnert, dass während Corona die Preise erstaunlich niedrig waren. „Doch als der Krieg in der Ukraine losging, schnellten auch die Preise nach oben.“

Die Gründe seien vielfältig, vor allem schlagen sich jedoch die über Russland verhängten Wirtschaftsblockaden im Preis nieder. „Russland war davor unser Hauptlieferant über die großen Pipelines. Jetzt wird Erdöl auf wesentlich komplizierteren und somit auch teureren Wegen aus verschiedenen Ländern zu uns transportiert.“

Die gestiegenen Preise merken alle: Die Konsumenten, aber in weiterer Folge auch die Tankstellenbetreiber wie Hetaba. Seit Beginn des Krieges seien seine Treibstoffverkäufe um die Hälfte zurückgegangen. „Alle sparen, wo sie können“, bemerkt der Firmeneigentümer. „Die Leute fahren mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder bilden Fahrgemeinschaften.“

„Von einer Tankstelle alleine kann heute niemand leben“

Wer jetzt meint, von den gestiegenen Preisen profitieren vor allem die Tankstellenbetreiber, der irrt. Ein Beispiel: Letzte Woche kaufte Hetaba einen Liter Benzin um 1,36 Euro. Getankt wurde dieser dann von den Kunden um 1,79 Euro – da ist die Mehrwertsteuer dann bereits inkludiert. „Unterm Strich bleiben mir nach Abzug aller Kosten pro Liter zwischen fünf und sechs Cent übrig“, so der Betreiber der TOP-Tankstellen. „Von ein paar Zapfsäulen alleine kann also niemand leben.“ Man lebe vor allem vom Nebengeschäft, wie dem an der Tankstelle angeschlossenen Shop, Trafik, Bistro oder Waschanlagen.