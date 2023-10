Taxiunternehmer Meinhard Lohman: „Man merkt, die Leute sparen“

Früher sei das Geschäft vor allem Samstag abends gut gegangen. „Ich habe viele Schüler und Lehrlinge aus der Umgebung nach dem Fortgehen, den Schulbällen oder von der Eventstage, nach Hause gebracht“, bemerkt Taxiunternehmer Meinhard Lohman.

Seit 2005 kann man mit ihm Fahrten durch den Bezirk und weit darüber hinaus machen, 2013 gründete er mit seiner Frau das eigene Taxiunternehmen „Selbst und Ständig. Euer Holländer und Ihre Kremserin“. Aber: „Jetzt spielen eher Mama und Papa Taxi“.

Man merke einfach, dass die Leute sparen, erzählt der Taxifahrer. Kein Wunder. Eine Fahrt von Krems nach Spitz kostete vor einem Jahr zum Beispiel rund 50 Euro, heute zahlt man für dieselbe Strecke etwa 70 Euro. „Bei den Touristen schlägt sich das kaum nieder, aber bei der lokalen Bevölkerung. Da wird dann gerne am Taxi gespart“, so der Taxichauffeur.

Das liegt jedoch nicht unmittelbar an den gestiegenen Spritkosten für den Wagen, sondern an den gesetzlich gehobenen Taxitarifen. „Dieses Jahr wurde die Grundtaxe in Krems von 3,90 auf 4,50 Euro gehoben, sowie die Kilometertaxe von 1,55 auf 1,95 Euro.“ Damit sollten allerdings gleich auch die gestiegenen Spritpreise ausgeglichen werden.

„Die Taxiinnung möchte daher, dass wir verstärkt auf Elektroautos setzen“, berichtet der Taxler. Allerdings ist das ganze System Elektroautos für ihn noch nicht ausgereift genug. „Wenn meine Frau am Tag fährt, und ich fahre in der Nacht – wann lädt dann das Auto?“, fragt sich Meinhard Lohman.