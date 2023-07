Hoher Bodenverbrauch: „Jeder Quadratmeter ist einer zu viel!“

„Es ist verrückt“, fasst Agnes Mantler, ihre Haltung zur fortschreitenden Bodenversiegelung zusammen. Agnes und ihre Mutter Margit Mantler, vom Mantlerhof in Brunn im Felde, haben eine starke Meinung zum Thema Bodenverbrauch: „Jeder Quadratmeter ist einfach einer zu viel!“

Man merke es vor allem daran, wie sich verbaute Flächen immer weiter in die landwirtschaftlichen Nutzflächen „hineinfressen“ und diese verschwinden'. „Bodenversiegelung ist Bodenvernichtung!“ „Man schätzt nicht, was ein fruchtbarer Boden wert ist, wie viele Jahrzehnte man einen Boden pflegen muss, dass er eine gewisse Fruchtbarkeit erreicht, dass darauf lebenswichtige Nahrungsmittel gedeiehen.“

Da werde bei der aktuellen Bodenversiegelung zu kurzfristig gedacht – „einmal vernichtete Bodenfläche benötigt Generationen für eine Rekultivierung.“

Angesichts des Klimawandels ist jede zusätzlich versiegelte Fläche außerdem ein zusätzlicher Hitzetreiber. „Jeder der schon einmal in einer völlig verbauten Straße in Stadt ohne einen einzigen Baum im Sommer gegangen ist, der merkt sofort, dass es da ein paar Grad wärmer ist.“ Mit den Klimaveränderungen gehen auch andere Wetterereignisse miteinher, dessen Auswirkungen versiegelte Flächen nur verschlimmern. Bei Starkregen fehlen so notwendige Sickerflächen, Überflutungen werden wahrscheinlicher. „Ein gesunder, offener Boden wäre von Natur aus enorm aufnahmefähig.“

Familie Mantler musste sich selbst auch schon unmittelbar mit dem Thema auseianndersetzen und den eigenen Überzeugungen treu bleiben: „Bei der Kellerrenovierung haben wir uns bewusst dagegen entschieden einfach einen neuen Keller wesentlich kostengünstiger auf die grüne Wiese zu setzen, sondern die alte Substanz zu erhalten.“

Wertvoller und weniger wertvoller Boden?

Die Feuerwehr Krustetten ist aktuell ebenfalls in ein größeres Bauprojektes involviert, es wird ein gemeinsames Feuerwehrhaus für fünf Feuerwehren aus der Umgebung geplant. Christof Unfried, Kommandant der FF Krustetten, erklärt, dass bei der Planung die Sorge um Bodenversiegelung durchaus berücksichtigt wurde: „Ein gemeinsames Haus braucht erstens weniger Platz. Außerdem planen wir dieses an den Ortsrand, in eine Senklage mit schlechter Bonität des Bodens.“

Auch die Parkflächen werden nicht komplett zu asphaltiert sodass das Wasser bei Regenfällen direkt dort versickern kann. „Allgemein darf in dieser Debatte nicht vergessen werden, dass es auch schlechte Bodenbonitäten und für die landwirtschaftliche Nutzung eher ungeeignete Böden gibt.“

Wird bereits etwas getan?

Letztendlich entscheiden die Kommunen über die Versiegelung ihrer Gemeindeflächen. Doch ist Bodenverbrauch ein beachtetes Thema? „In Langenlois auf jeden Fall“, so Bürgermeister Harald Leopold. „In Langenlois vor allem deshalb, da wir das Problem haben, Oberflächenwasser nicht mehr in den Kamp einleiten zu dürfen und müssen daher Sickerflächen schaffen .“

Eines der größeren Bauprojekte in Langenlois ist ein Wohnbauprojekt, bei der ein gesamter Stadtteil quasi komplett erneuert wird. „Dabei entstehen 140 neue Wohnungen. Und dabei müssen wir darauf achten, dass alles auf Eigengrund versickern kann, anders bekommt man sowas heutzutage gar nicht mehr gefördert.“

Den Spagat zwischen Nachhaltigkeit und Komfort versucht man auch in Gföhl: „Die Bevölkerung verlangt zum Teil auch einiges, was nunmal zwangsläufig mit einer Bodenversiegelung einhergeht. So will niemand auf einer Schotterstraße fahren, sondern alle auf Asphalt“, gibt Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger an. Außerdem gebe es gesetzliche Vorgaben, die als Katalysator für Bodenversiegelung fungiert, so etwa auch das neue GV-Sammelzentrum. „Es gibt einfach gesetzliche Anforderungen, die sich anders nicht erfüllen lassen.“

Das alles ist jedoch eine Thematk die erst seit relativ kurzer Zeit beschäftigt, „vor 30, 35 Jahren war das alles überhaupt noch kein Thema. Damit müssen wir heute umgehen.“

Komfort vs. Nachhaltigkeit?

Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt: „Bodenversiegelung geht nur mit kurzfristigem Komfort einher.“ Ein Umdenken aber vor allem auch eine radikale Änderung der tatsächlichen Entscheidungen und gesetzten Handlungen seien das Gebot der Stunde. „Die bereits bestehende Substanz muss zuallererst und besser genutzt werden, bevor wertvoller Boden vernichtet wird“, formuliert Agnes Mantler die Lösung gegen den hohen Bodenverbrauch.