Hoher Markt: Polizei nimmt Kremser FPÖ den Wind aus den Segeln

Ein Sicherheitskonzept, eine Videoüberwachung und mehr Präsenz der Exekutive – diese Wünsche formulierte Sicherheitsstadtrat Christoph Hofbauer (FPÖ) in Reaktion auf einige Gewaltdelikte, die sich in den vergangenen Monaten in der Kremser Altstadt ereigneten. Der Freiheitliche blitzte damit jetzt nicht nur mit einem Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat ab – nur die ÖVP stimmte zu –, auch die Polizei bestätigte Hofbauer Eindruck von einer sich nach oben drehenden Gewaltspirale nicht.

Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler teilte mit, dass es in den Fortgeh-Hotspots am Hohen Markt und rundherum keine Verschlechterung der kriminalpolizeilichen Lage gebe. „Im Gegenteil, laut jetziger Prognose ist sogar mit einer niedrigeren Deliktszahl zu rechnen als 2022.“ Die Kriminalitätsfelder würden sich „für die Lokalitäten und Szene an der angeführten Örtlichkeit in typischer Ausprägung“ bewegen, so Pichler.

Besetzter Innenstadtposten? „Irrige Annahme“

Wenig Gegenliebe seitens der Polizei erntete auch Hofbauers Wunsch einer „entsprechenden Besetzung des Innenstadtpostens“ in der Dachsberggasse. „Hier besteht die irrige Annahme, dass Polizeibeamte auf den Dienststellen sitzen und auf einen Einsatz warten. Dies wäre im Sinne einer ordentlichen Ressourcensteuerung als auch einer effizienten Arbeitsweise polizeilicher Selbstmord“, findet Pichler klare Worte.

Offen steht die Exekutive einer Videoüberwachung am Hohen Markt gegenüber. Erfahrungswerte hätten gezeigt, dass Kameras auf öffentlichen Plätzen „Kriminalität in bestimmten Deliktsfeldern eindämmen“ können. Diese seien allerdings nur dann zulässig, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass auch „zukünftig Straftaten begangen werden“ und diese durch eine Überwachung „geschmälert werden können.“