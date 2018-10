Vor 20 Jahren als „Blues-Brothers-Coverband“ von Kremser Schülern gegründet, haben die „Horny Funk Brothers“ längst den Sprung auf internationale Bühnen geschafft.

„Wir waren Schüler des musischen Zweiges am BORG Krems und haben für den Maturaball eine Mitternachtseinlage gebraucht“, schildert Saxophonist Lorenz Spritzendorfer die Anfänge der Band. Von der elfköpfigen Gründungsbesetzung sind außer ihm noch Trompeter Martin Fischer und Posaunist Markus Hoffmann mit dabei.

Fischer unterrichtet Trompete – unter anderem am BORG Krems, Hoffmann betreibt eine KFZ-Werkstatt in Steinaweg und wird von seinen Bandkollegen „der Jazz-Mechaniker“ genannt.

Auch in Luxemburg und Bamberg unterwegs gewesen

Früher sorgten „The Horny Funk Brothers“ regelmäßig auch im Kremser Stadtsaal und in den Österreich-Hallen für Stimmung, inzwischen liegt ihr letztes Krems-Konzert aber schon einige Jahre zurück.

„Viele Kremser, die uns von damals kennen, fragen sich vielleicht, was aus uns geworden ist. – Wir haben weiter Musik gemacht und waren international unterwegs, zum Beispiel am Jazzfest in Luxemburg oder am Bluesfestival in Bamberg“, schildert Spritzendorfer.

Das Programm der „Horny Funk Brothers feat. Hubert Tubbs“ ist eine Mischung aus Eigenkompositionen und Songs der großen Soul- und Funklegenden. „Inzwischen haben wir so viele eigene Songs, dass wir gesagt haben, wir bringen eine CD raus“, erzählt Spritzendorfer, der einer der Komponisten ist.

Das Album-Release-Konzert zu „A little Soul“ geht am Mittwoch, 3. Oktober, 20 Uhr, im Wiener Jazzclub Porgy & Bess über die Bühne. Die Sitzplätze waren bereits Tage zuvor ausverkauft.

Nähere Infos: www.hfb.at