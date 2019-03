Seit 1999 gibt es den mobilen Hospizdienst der Caritas für die Region Krems. Die Einrichtung, „deren Mitarbeitern man gar nicht genug danken kann“ (Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister), beging mit ihr das 20-Jahr-Jubiläum in der Pfarre Krems-St. Veit.

Über 3.000 Menschen waren es, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der letzten Lebensphase begleitet und unterstützt wurden. Bewegend war, als Martina Groll, deren verstorbener Mann begleitet wurde, und dessen ehrenamtlicher Betreuer Josef Praschl, aus der Praxis berichteten.

„Die Ehrenamtlichen arbeiten mit Professonalität, Herz und Mut!“Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig

33 Teams Hospiz-Teams der Caritas sind in NÖ an der Arbeit, in Krems arbeitet man auch mit dem mobilen Palliativteam des Klinikums, gut zusammen.

Lob für diese Kooperation kam von Christiane Krainz vom Hospiz-Landesverband, „Professionalität, Herz und Mut“ der Ehrenamtlichen würdigte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die deren Arbeit als „wichtige Seelenarbeit, also Seelsorge“ klassifizierte.

Edda Kaufmann, die Leiterin des mobilen Hospizteams der Caritas, berichtete von 44 Begleitungen im Jahr 2018, die 808 Einsätze und 1.100 Stunden Arbeit der 22 Helferinnen und Helfer erforderten. Und auch 2019 geht in der Region Krems die Arbeit nicht aus …