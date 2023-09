Dürnstein: Kärntner Kultkoch verwöhnte im Kellerschlössel

Hubert Wallner vom gleichnamigen Restaurant in Maria Wörth verwöhnte seine Gäste in der Wachau. Begleitet von den Top-Weinen der Domäne Wachau, lieferten seine Köstlichkeiten ein vielschichtiges Bild seiner kulinarischen Ideen.

Sieben hochklassige Gänge, großartige Weine

Hubert Wallner nennt vier Gault-Millau-Hauben sein Eigen, sein Restaurant ist der gastronomische Hotspot des Wörthersees. Was der Haubenkoch und sein Top-Sommelier Andreas Katona dort für gewöhnlich auf die Tische zaubern, gab es nun anlässlich eines Kellerschlössel-Kulinariums in sieben hochklassigen Gängen in der Domäne Wachau zu probieren. Wallners Küche ist leidenschaftlich kreativ, regional verwurzelt und doch weltoffen.

„Hubert Wallners Gerichte erzählen Geschichten!“

Breitgefächert war auch die Weinauswahl. Weingutsleiter Roman Horvath schöpfte das stilistische Repertoire der Domäne Wachau aus und zeigte, warum sein Weingut zu den spannendsten des Landes gehört. Ausgewählte Weine aus Kärnten und internationalen Regionen rundeten den genussvollen Abend ab. Hochzufrieden resümierte Horvath nach der Veranstaltung. „Hubert Wallner ist ein genialer Koch. Jedes Gericht erzählt eine neue Geschichte. Die Weine dafür aussuchen zu dürfen, ist ein großes Privileg.“

Die Serie der Kellerschlössel-Kulinarien wird im kommenden Jahr fortgesetzt.