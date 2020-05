Ein Polizeihubschrauber kreiste am späten Nachmittag des 10. Mai im Bereich der Ufergasse und der Kremstalstraße über dem Kremstal. Grund war die Suche nach einer abgängigen dementen Frau.

Keine Spur in Weingärten

Zum Auffinden der Abgängigen, die laut Angaben ihres Gatten seit Mittag nicht mehr in ihrem Wohnhaus in der Ufergasse auffindbar war, stand in der Folge der Hubschrauber im Einsatz, der versuchte, die Frau in den Weingärten in den und oberhalb der Kremstal-Hänge zu entdecken.

Ziel schwer eingrenzbar

Wegen der ungenauen Angaben über den möglichen Aufenthaltsort der Gesuchten machte eine groß angelegte Suchaktion keinen Sinn, wie von Seiten der Polizei zu erfahren war. So hatte sich die Frau in der Vergangenheit auch bereits einmal in den Zug gesetzt und war nach Wien gefahren.

Suche aus der Luft erfolglos

Neben dem mit einer Wärmebildkamera ausgestatteten Helikopter des Innenministeriums beteiligten sich auch Polizisten diensthabender Streifen der Polizeiinspektion Krems an der Suche nach der Pensionistin. Der Polizeihubschrauber musste gegen 18.15 Uhr unverrichteter Dinge wieder zu seinem Stützpunkt zurückfliegen.