ÖHU Suchhundestaffel: Regionalgruppe Krems räumte groß ab

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand wieder ein überregionales Trainingswochenende der Suchhundestaffel der ÖHU (Österreichische Hundesport-Union) in Vöcklabruck statt. Neben gemeinsamen Ausbildungseinheiten für Mensch und Hund stand das Flächenturnier für Suchhunde im Mittelpunkt.

Dieses simuliert wesentliche Teile einer Einsatzsuche. Sportlich bewertet wurden Unterordnung und Nasenarbeit bei der Suche nach zwei vermissten Personen in einem 40.000 m² großen (!), bewachsenen Gelände.

Bemerkenswert waren die Erfolge aller Starter der Regionalgruppe Krems: Bernadette Löffler mit „Levi“ erreichte Platz 2, Doris Zeininger mit „Brina“ die Ehrung für die beste Unterordnung und den 8. Gesamtrang. Johann Wagensommerer und „Xavi“, damals auf Platz 1, landeten diesmal auf Platz 5. Er verpasste damit leider den Wanderpokal.

Gewinnt man diesen dreimal, darf man ihn sein Eigen nennen, was in der Turniergeschichte seit 2006 dies erst einmal (!) der Fall war. Der sensationelle Erfolg gelang diesmal Roland Polster mit Flächen- und Trümmersuchhund „Wiggerl“, der den 1. Rang erreichte. Der Wanderpokal bleibt damit für immer in Krems!

