Hundeführer übten am Land, am Wasser und in der Luft

Im Rahmen des Ausbildungswochenendes der Suchhundestaffel der Österreichischen Hundesport Union (ÖHU), organisiert von der Regionalgruppe Krems unter der Leitung Roland Polsters und dem Kommando Wolfgang Pfitzners ging eine organisationsübergreifende Übung in Krems und Mautern über die Bühne.

Situationen teils abenteuerlich

Abenteuerliche Trainingssituationen am Land, zu Wasser und in der Luft wurden bei heißem Sommer- und idealem Flugwetter zu absolvieren. Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres entsandten eine Alouette III und ermöglichten den Flug über die Donau mit Start im Gelände der Raab-Kaserne Mautern und Landepunkt am Wasserübungsplatz der Pioniere im Behördenhafen Krems.

Im Heli aufwärts, am Seil abwärts

Unter den wachsamen Augen des NÖ Militärkommandanten Brigadier Martin Jawurek wurden die Teilnehmer in das Fluggerät eingewiesen. Pilot war Sigfried Putz, der im Rahmen der Übung seine 4.000. Flugstunde absolvierte, zur Crew gehörten Reinhard Taschl und Matthias Gerstbauer. Bequem in der Kabine sitzend oder auch an der Seilwinde hängend ging es nach oben. Die nächste Übung und Überwindung – entweder allein oder mit Hund im Gurt – stellte das Abseilen im Turm der Feuerwehr Krems dar.

Abwechslungsreiche Anforderungen

Hubschrauberflug und Abseilen sind keine alltäglichen Fortbewegungsmethoden für Mensch und Hund, aber im Einsatz hin und wieder erforderlich und lebensrettend. Die Teams der ÖHU-Suchhundestaffel und der Rotkreuz-Suchhunde Niederösterreich waren von dieser Trainingsmöglichkeit begeistert. Die Crew der Wasserrettung Niederösterreich unter der Leitung von Christoph Czamutzian brachte die Aktivisten mit ihrem 115 PS starken Boot an das andere Donauufer zur Station, wo Erste Hilfe mit Schwerpunkt Wiederbelebung mit Defibrillator gefestigt wurde. Jürgen Pfeiffer vom RK Krems und Karin Taferner (ÖHU-Regionalgruppe Krems) erklärten und kontrollierten die korrekte Handhabe.

Personensuche zum Abschluss

Ein Marsch brachte alle zur letzten Station im Gelände der Raab-Kaserne Mautern. Unter der Leitung von Johann Wagensommerer und Leopold Schmutzer wurden die schon sehr strapazierten Such-Teams auf die letzte Probe gestellt: eine Flächensuche. Zwei Personen wurden im dicht bewachsenen Gelände „eingebracht“ (versteckt). In Anbetracht des bereits absolvierten Programms stellte diese Flächensuche eine Standortbestimmung der Such- und Teamleistung dar. Ein gelungener Abschlussabend im „Camp Wauzi“ des Hundesportverein Krems-Mautern rundete den Übungstag ab.

Zusammenspiel ist enorm wichtig

Die erfreuliche Bilanz: Die Übung konnte praxisnahe und wichtige Erfahrungen, die weit über eine übliche Trainingssituation hinaus reichen, erfolgreich vermitteln und machte Mensch und Hund mit außergewöhlichen Einsatzsituationen vertraut. Der Austausch und das Zusammenspiel der Einsatzorganisationen mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen am Land, zu Wasser und in der Luft spielen im Ernstfall eine wesentliche Rolle im Einsatz für in Not geratene Menschen.

Eckdaten zur Übung

Dauer: sieben Stunden

sieben Stunden Teilnehmer: 66 Hundeführerinnen und -führer, 43 Hunde

66 Hundeführerinnen und -führer, 43 Hunde Orte der Übung: Wasserübungsplatz der Pioniere im Behördenhafen Krems, Feuerwehr Krems, Flanitzmündung, Gelände der Raab-Kaserne Mautern, „Camp Wauzi“ (Hundesportverein Krems-Mautern, Sektion Hundesport)

Wasserübungsplatz der Pioniere im Behördenhafen Krems, Feuerwehr Krems, Flanitzmündung, Gelände der Raab-Kaserne Mautern, „Camp Wauzi“ (Hundesportverein Krems-Mautern, Sektion Hundesport) Teilnehmende Organisationen: ÖHU-Suchhundestaffel (Veranstalter), Suchhunde des Roten Kreuzes, Wasserrettung NÖ, Bundesheer (Luftstreitkräfte), Rotes Kreuz Krems, Freiwillige Feuerwehr Krems

