Begeisterung beim Bezirksjugendsingen im Schulzentrum

Chöre aus neun Kremser Schulen begeisterten in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula des Schulzentrums dieser Tage beim Bezirksjugendsingen des Bezirks Krems-Stadt.

„Singen macht Spaß, Singen tut gut“

Mit dabei waren die Volksschulen Lerchenfeld, Hafnerplatz, Stein, die Mittelschulen des Schulzentrums und der Mary-Ward-Schule, die International School (ISK), ein Chor des Piaristengymnasiums, ein Chor der Allgemeinen Sonderschule (ASO) sowie ein Chor von Studierenden der KPH Krems, die alle jeweils zwei Stücke brachten. Zusätzlich wurden von allen neun Chören gemeinsam am Beginn und am Ende zwei Stücke gesungen: „Hast Du heute schon gelacht?“ und - sogar im Kanon - „Singen, macht Spaß, Singen tut gut“, was zugleich auch das Motto der Veranstaltung war.

Gute Organisation, bummvolles Haus

Organisiert wurde das Bezirksjugendsingen von Alexandra Sacher-Münzberg von der Volksschule Stein und Karin Langhammer von der Musikvolksschule Hafnerplatz. Als Vertreter des Hausherrn, Bürgermeister Reinhard Resch, war Gemeinderat Mert Özsecgin gekommen, der sich von den Kindern und den Liedern ebenso begeistert zeigte wie Direktor Hubert Pöll von der Musikschule Krems und zahlreiche anwesende Vertreter von der Bildungsdirektion des Landes.

Hafnerplatz-Chor wurde abgefeiert

Der Chor der Musikvolksschule Hafnerplatz wurde im Zuge der Veranstaltung ganz besonders abgefeiert, da er kurz zuvor am Landesjugendsingen in Grafenegg teilgenommen hatte und dort eine Auszeichnung errungen hatte. So wie beim Auftritt beim Bezirksjugendsingen war dies zuvor unter der Leitung der Pädagoginnen Karin Langhammer und Marlene Denk sowie mit Klaus Bergmaier von der Musikschule Krems am Klavier gelungen. Bergmaier begleitete beim Bezirksjugendsingen auch die gemeinsam gesungenen Stücke.

Chor der VS Stein gelang ein Hit

Einen besonderen Hit landete der Chor der Volksschule Stein unter Alexandra Sacher-Münzberg, der mit seinem Kanon „Ich singe hoch, ich singe tief“ bei allen Anwesenden für einen ganz besonderen Ohrwurm gesorgt hatte. Auch etliche andere Chöre wollen daraufhin dieses mitreißende Stück nun einstudieren. Gemeinderat Özsecgin, der selbst in Lerchenfeld und in Stein die Schulbank gedrückt hat, gratulierte und stellte fest, dass er sich jetzt bereits auf das nächste Bezirksjugendsingen freue, aber auch auf viele geplante Auftritte der Kremser Schulchöre, die in den nächsten Wochen noch anstehen.

Die Chöre und ihrer Chorleiter:

ASO Krems, Silvia Immervoll

VS Hafnerplatz, Karin Langhammer & Marlene Denk

VS Lerchenfeld, Brigitte Ettenauer & Sophie Stöger

VS Stein, Alexandra Sacher-Münzberg

ISK, Petra Wolfsberger & Isabel Trattner

MS Krems, Martin Besenbeck

PMS Mary Ward, Andreas Pfandler

Piaristengymnasium, Maria Dalinger-Liebhart

KPH Krems, Eva Flieder & Michael Strauß

Korrepetitor: Klaus Bergmaier

Der Chor der Gastgeber-Schule: Schulleiterin Sonja Lechner-Paschinger, Florentina Bajrami, Sara Zendeli, Bilall Merdzani, Valentina Vogl, Eduard Onofrei, Musiklehrer Martin Besenbeck, Angelina Macura, Jeannine Hötzenberger, Alexandru Onofrei, Fatima Glamocak, Miruna Stroe und Selima Yusupova (von links). Foto: privat

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.