Steinschlaggefahr gebannt: Hohe Wand gesichert

Hubschraubergeknatter erfüllte in den letzten Tagen stundenlang das Donautal entlang der Landesstraße B 33 zwischen Hundsheim und Rossatzbach: Die vom NÖ Straßendienst geplanten Steinschlag-Schutzmaßnahmen an der Hohen Wand wurden (und werden auch noch in den nächsten Wochen) durchgeführt. Ein Helikop ter flog schwere Drahtschutznetze – deren Länge beträgt zwischen 20 und 65 Metern – ein, ließ sie punktgenau entlang der Felswand herab, wo sie von Arbeitern mittels schon zuvor angebrachter Anker befestigt wurden.

Auf vier Bereichen wurden diese „Netzvorhänge“ mit rund 13.500 m² Fläche angebracht. Außerdem wurden entlang der B 33 an drei Stellen Seilsperren mit einer Länge von jeweils rund 50 Metern und einer Höhe von fünf Metern aufgestellt.

Schon vor diesen Arbeiten war das Gelände überstiegen worden, um lockeres Gesteinsmaterial abzutragen, umsturzgefährdete Bäume zu entfernen und so das Anbringen der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen. Einzelblöcke wurden mittels Felsanker gesichert. Die Arbeiten werden von der Bietergemeinschaft Kaim/ Swietelsky durchgeführt. Die Kosten von etwa 700.000 Euro trägt das Land NÖ.

Noch bis Freitag bleibt die B 33 zwischen Hundsheim und der Abzweigung Windstallgraben für den Verkehr gesperrt.