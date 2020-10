Krems: Prozess gegen Ex-Sicherheitsberater fortgesetzt .

In Krems ist am Freitagvormittag der Verleumdungsprozess gegen einen ehemaligen Sicherheitsberater fortgesetzt worden. Im Mittelpunkt standen die Aussagen von Zeugen und das Gutachten eines Sachverständigen. Mit Spannung erwartet wurde die Befragung von Julian H., dem mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos. H. gilt in dem Verfahren als Geschädigter und soll am Nachmittag via Videokonferenz zugeschaltet werden.