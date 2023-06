280 junge Florianis im Wettstreit um Sekunden

Sportlich und fit zeigten sich die 31 angetretenen Bewerbsgruppen und 64 Einzelbewerber in der Raab-Kaserne Mautern, wo sie ideale Bedingungen vorfanden.

Ideale Bedingungen geschaffen

Bei frühsommerlichen Temperaturen zeigte die Feuerwehrjugend, von zahlreichen Zuschauern angefeuert, ihr Können. Unter der Leitung von Bezirkssachbearbeiter Sascha Berner und der austragenden Feuerwehr Mautern waren die Vorbereitungen schon einige Tage vor dem Bewerb gestartet worden. Der Rasen musste bewerbsfit gemacht und das Bewerbsgerät herangeschafft werden.

„Generalprobe vor Landestreffen“

Nach der Eröffnung, die Bezirksfeuerwehrkommandant-Stv. Engelbert Mistelbauer vornahm, traten die Gruppen zum Bewerb antreten. Vielen Trainingsstunden verlangt der Bewerb den 10- bis 16-Jährigen ab. Das Bewerterteam mit Hauptbewerter Bernhard Klein, gut vorbereitet durch die jährliche Fortbildung im März, führte eine faire und jugendgerechte Beurteilung der Leistungen durch. „Die Bezirksbewerbe sind für die Jugendlichen quasi die Generalprobe vor dem großen Landestreffen mit Leistungsbewerb der NÖ Feuerwehrjugend, der heuer in Winklarn (Bezirk Amstetten) stattfindet“, stellte Klein fest. „Ein gutes Feedback hilft den Bewerbsgruppen sehr und bringt künftig die eine oder andere Sekunde."

Viele Ehrengäste bei Siegerehrung

Platzsprecher Christian Schuh brachte den Zuschauern die verschiedenen Aufgaben auf der Hindernisbahn näher und führte auch mit einigen Interviews durch den Nachmittag. Ein spannender Teil des Bewerbes erfolgt bei der Stufe Silber, bei dem die Positionen gezogen werden müssen. Bis zuletzt fand ein "Kopf-an-Kopf-Rennen" am Bewerbsplatz und auf der Staffellaufbahn statt. Im Rahmen des Feuerwehrfestes der FF Mautern stieg anschließend die Siegerehrung am Sportplatz. Die Ehrengästeriege wurde von Landesrätin Susanne Rosenkranz, Landtagsabgeordnetem Josef Edlinger und Bürgermeister Heinrich Brustbauer angeführt.

Kiwanis-Club als treuer Unterstützer

Präsident Karl Klein und sein designierter Nachfolger Markus Grafeneder vom Kiwanis-Club Krems-Wachau überreichten eine 700-Euro-Spende. Sie zeigten sich wie die vielen anderen Gäste von den Leistungen des Feuerwehr-Nachwuchses tief beeindruckt. Der Wanderpokal des Kiwanis-Clubs ging diesmal an die Feuerwehrjugend Hadersdorf. Großer Dank wurde Vizeleutnant Karl Schön und der gesamten Garnison in Mautern für die Möglichkeit den Bewerb am Kasernengelände abhalten zu dürfen, zuteil.

Die Fakten zum Bewerb:

280 Teilnehmer

25 Bewerter

10 Mitarbeiter im A- und B-Ausschuss

Die Ergebnisse des 41 BFJLB

Bronze

1. Florian Fuchs, Hadersdorf

2. Dominik Willner, Lengenfeld

3. Fanny Pernerstorfer, Langenlois

Silber

1. Julian Willner, Lengenfeld

2. Lukas Enzinger, Langenlois

3. Jakob Lepold, Langenlois

Gruppenbewerb

Bronze

1. Langenlois 1

2. Hadersdorf 1

3. Lengenfeld

Silber

1. Hadersdorf 1

2. Langenlois 2

3. Langenlois 1