Ein Dorf konnte nämlich dank ihres flexiblen Einsatzes vor dem sicheren Untergang im Flammenmeer gerettet werden.

Einsatz in ärmlicher Gegend

Einsatzgebiet der Kremser war die kleine Stadt Pehcevo Im Osten des Balkanstaates. In dieser armen Gegend, knapp an der Grenze zu Bulgarien, standen neben den Österreichern auch Kräfte aus Slowenien und Bulgarien im Einsatz. „Wir waren im zweiten und dritten Turnus für jeweils vier bis fünf Tage dabei“, erzählt Andreas Herndler, der auch Chef des Stabes im Landesfeuerwehrkommando ist. „Nachdem der Zivilschutzmechanismus der EU aktiviert war, weil die eigenen Kräfte in Nordmazedonien überfordert waren, hat die Aktion am Abend des 5. August begonnen.“

"Zur rechten Zeit geschickt"

Eigentlich wollten sich die Helfer aus der Region Krems nach der anstrengenden Anreise noch eine Pause gönnen – doch der aufgeregte Hilfe-Appell eines Försters machte dem Zusammensitzen ein jähes Ende. Eine Feuerwand bewegte sich auf den Ort Umlena zu. Die Lage war dramatisch. Unverzüglich machten sich die Florianis ans Werk. Und es gelang mit vereinten Kräften, das Dorf vor der Vernichtung zu retten. „The Lord sent you in the right time!“ („Gott hat euch zur rechten Zeit geschickt!“) lautete der dankbare Kommentar des Nordmazedoniers zum Sofort-Einsatz.

Sperrriegel retteten Dörfer

Ziel der Kräfte war es, Orte zu schützen und das Übergreifen der Flammen auf die Gebirgskette südlich von Pehcovo zu verhindern. Dies gelang mit Hilfe von Sperrriegeln aus Löschwasser-Reservoirs, die im bergigen Gebiet (Herndler: „Die Wege sind extrem schlecht, es gibt riesige Schlaglöcher!“) mit Tankfahrzeugen im Pendeldienst befüllt wurden. An Wasser mangelte es zum Glück nie in diesem Gebiet, das sich in den letzten Jahrzehnten dennoch von einer grünen Region zu einer teilweisen Steppenlandschaft verändert hat.

Belastung teilweise extrem

Enorm hohe Temperaturen – bis zu 42 Grad! – und Windböen jenseits der 50 km/h-Marke erschwerten die Arbeit der Silberhelme. Dort, wo die Flammen wüteten, ist 80 Prozent des Waldes kaputt. Wenn überhaupt, wird sich dieser erst in rund 40 Jahren wieder erholen. In richtig gefährliche Situationen kamen die Kremser Helfer nie. Lediglich einmal wurden sie sicherheitshalber von einem Helikopter aus einem Wald ausgeflogen.

Eine erste "Erprobungsphase"?

Als der erste Regen seit rund zwei Monaten die Lage ein wenig entschärfte, konnten sich auch die FF-Aktivisten aus unser Region mit den Fahrzeugen auf die rund 21 Stunden dauernde Heimfahrt über 1.200 Kilometer machen. Nicht ohne darüber zu grübeln, ob die Brände am Balkan für unsere Kräfte schon eine Art „Erprobungsphase“ (wie es Stefan Schovanec, einer der Helfer ausdrückt) waren. „Wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, sind das Szenarien, die es bei uns auch einmal geben könnte. Das wünscht man sich ganz sicher nicht!“

Alle kamen gesund zurück

Die Rückfahrt mit bevorzugter Abfertigung an der EU-Außengrenze sowie Polizeieskorten durch Serbien und Ungarn klappte gut. An der Grenze zu Österreich wurden die „Helden“ mit einem Transparent und einem Wasserbogen empfangen. Herndler: „Wir sind froh, dass wir alle wohlbehalten wieder nach Hause gekommen sind.“

Große Dankbarkeit war rührend

Was bleibt außer wertvollen Erfahrungen im Einsatz? „Die enorme Dankbarkeit der Bevölkerung im betroffenen Gebiet“ ist allen in Erinnerung. So wurden die Helfer fast ununterbrochen mit Getränken beliefert, und eine Gegenwehr gegen die Versorgung mit regionstypischen (sehr süßen) Mehlspeisen war zwecklos. Beeindruckend war aber auch der traurige Umstand, dass in Pehcevo – in der Größe vielleicht mit Mautern vergleichbar – ein uraltes Feuerwehrauto und knapp zehn Mann im Dienst stehen. Und was die Ausrüstung betrifft, ist man noch das eine oder andere Jahrzehnt im Rückstand.