Einen Tag nach seiner Ankunft am neuen Dienstort traf die NÖN den neuen Kremser Bezirkshauptmann Günter Stöger zum Interview.

NÖN: Freuen Sie sich auf Ihre neuen Aufgaben in Krems? Wie wurden Sie aufgenommen?

Stöger: Ich bin erst den zweiten Tag da, und daher gibt es noch Anlaufprobleme mit EDV-Zugängen. Aber es läuft gut. Ich bin gestern schon durchs Haus gegangen, habe noch einige aus meiner früheren Tätigkeit auf der BH Krems gekannt. Es ist ein bisschen ein Heimkommen, obwohl es in einem neuen Gebäude ist.

Was macht den Reiz der BH Krems konkret als Dienstort aus?

Stöger: Der Bezirk Krems ist ein sehr vielfältiger, geht ins Waldviertel, in die Wachau, etwas ins Weinviertel und den Dunkelsteinerwald. Dadurch ist er eine besondere Herausforderung, aber auch eine besondere Freude, weil es ein so abwechslungsreicher, zentraler Bezirk in Niederösterreich ist.

Und was wären diese besonderen Herausforderungen?

Stöger: Die besondere Herausforderung ist, dass die Stadt Krems nicht Teil des Bezirkes ist und da natürlich die Zusammenarbeit sehr gut funktionieren muss und soll. Ich denke, das klappt gut, und ich bin guter Hoffnung, dass dies auch künftig so sein wird. Krems als heimliche Hauptstadt Niederösterreichs ist natürlich ein besonders schöner Arbeitsort.

Ist das leidliche Thema Pandemie jetzt Geschichte, oder denken Sie, dass noch eine Welle auf uns zukommen wird?

Stöger: In die Zukunft können wir leider alle nicht schauen. Wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass die Impfangebote so gut wie möglich angenommen werden. Das ist das Wesentliche, um sie in den Griff zu bekommen. Alles andere kann, glaube ich, noch niemand prognostizieren. Man sieht, dass international die Entwicklungen teilweise schon wieder leicht in die Höhe gehen, aber wir hoffen, dass wir alles im Griff halten können und die Impfungen entsprechend gut helfen.

Ist man dadurch, dass man das jetzt schon mal erlebt hat, ein bisschen besser gerüstet als beim ersten Mal? Glauben Sie, wenn im Herbst wieder eine Welle kommt, installieren wir einfach wieder das Contact Tracing?

Stöger: Wir als Behörde sind jetzt auf jeden Fall schon besser gerüstet als zu Beginn. Da war es natürlich schwierig mit diesen vielen Fällen umzugehen. Viele Familien haben erlebt, Absonderungsbescheide oder ähnliche Informationen beziehungsweise Anrufe von der Bezirkshauptmannschaft zu bekommen, weil sie Kontaktpersonen oder erkrankt waren.“

Die Geschichten laufen jetzt natürlich dank der entsprechenden Programme viel besser. Auf der anderen Seite wird es weiter ein Thema sein, besonders, wenn ich an große Veranstaltungen oder Präsenzunterricht denke.

Man muss also flexibel bleiben?

Stöger: Ja, auf jeden Fall.

Wie haben Sie die Zeit erlebt?

Stöger: Ich habe in der Bezirkshauptmannschaft in Waidhofen in einer Dienstwohnung gewohnt und hatte nur wenige Schritte ins Büro. Ich war praktisch ständig im Haus und habe da erlebt, wie zu Beginn die Kolleginnen und Kollegen der Bezirkshauptmannschaft aus allen Abteilungen zusammengeholfen haben, um die Pandemie zu bewältigen. So viele Leute kann man gar nicht vorhalten, wenn so eine Krisensituation kommt. Das verdient großen Dank.

Einerseits war es eine starke Belastung, andererseits ein positives Erlebnis des Zusammenhalts?

Stöger: Ja, ganz genau.

Welches Bild hat der normale Bürger für Sie? Wenn Sie sich zurückerinnern, als 20-Jähriger, welches Bild hat man vom Bezirkshauptmann, und was würden Sie von einem BH erwarten?

Stöger: Mein Neffe und meine Nichte haben mich einmal gefragt: Was macht ein Bezirkshauptmann? Auch ich habe es als Jugendlicher nicht wirklich gewusst. Man hat ihn vielleicht in Erinnerung, wenn man bei einer Schulfeier ist und er einen Pokal überreicht. Das ist die wenigste Arbeit!

Es ist auf der einen Seite ein Haus von rund 100 Mitarbeitern zu führen, andererseits sind wir in Bereichen tätig, wo es zu Problemen kommt. Wir sind da, um öffentliche Ruhe und Sicherheit zu gewährleisten. Viele kennen ihre Rechte, aber weniger auch ihre Pflichten, da kommt es zwangsläufig zu Schwierigkeiten mit dem Gesetz, und wir sind dann gefordert ordnend einzugreifen.

Stichwort Öffentlichkeitsarbeit: Wie sehen Sie diese Position?

Stöger: Wir sind eine Verwaltungsbehörde, und wie jeder weiß, gilt für uns die Amtsverschwiegenheit. Solange wir allgemeine Rechtsauskünfte geben, ist das kein Thema, das machen wir auch gerne. Ich bin das Bindeglied nach außen und werde sicher oft bei Veranstaltungen sein, auch, um den Bürgern die Möglichkeit zu geben, Anliegen an mich heranzutragen.

Wie würden Sie Ihren Stil, Ihre Stärken beschreiben?

Stöger: Das ist immer schwer selbst zu beurteilen. Ich denke, dass ich ehrlich und offen bin und grundsätzlich positiv gegenüber jedermann eingestellt. Ich bin auch sehr neugierig.

Sind Sie ein Teamplayer?

Stöger: Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe es in Waidhofen an der Thaya so gehalten, dass wir uns wöchentlich mit den Bereichsleitern ausgetauscht haben. Damit sind die Kollegen auf einem einheitlichen Wissensstand, was die großen Themen im Bezirk sind. Wir decken ja von der Corona-Pandemie über das Borkenkäferproblem bis zum Betriebsanlagenrecht verschiedenste Lebensbereiche ab, und trotzdem gibt es immer wieder Überschneidungen zwischen den Abteilungen.

Sind Sie Kremser oder werden Sie es demnächst?

Stöger: Es ist zurzeit schwierig, in Krems oder Umgebung eine Immobilie zu finden. Derzeit bin ich Waidhofner, will aber nicht auf Dauer pendeln. Mir ist wichtig, dass der Bezirkshauptmann im Bezirk lebt, weil man sich da besser einbringen kann und intensiver mit dem Bezirk mitlebt.