Horst Berger: „Wir haben einen exorbitanten Wissensabfluss aus Krems“

NÖN: Am 1. März 2020 haben Sie das Stadtmarketing in Krems übernommen. Im Vorfeld sagten Sie, ein Belebungsprozess dauert drei bis vier Jahre. Hat sich das bewahrheitet?

Horst Berger: Das hat sich bewahrheitet. Es hat durch verschiedenste Maßnahmen sogar weniger lang gedauert. Im Sommer 2022 hat man wirklich gemerkt, dass ein extrem positiver Flow in der Stadt herinnen ist. Es gab etliche Schrauben, an denen man drehen musste, aber die Basis war natürlich vorhanden. Das war auch für mich der Grund, den Job überhaupt zu übernehmen.

Welches Fazit ziehen Sie nach den ersten drei Jahren?

Berger: Mit positiver Energie und einer klaren Strategie kann man relativ viel erreichen.

Was ist Ihre größte Errungenschaft in dieser Zeit?

Berger: Die starke Steigerung der Besucherfrequenz in der Fußgängerzone.

Vor Ihrer Zeit war die Stimmung in der Innenstadt schlecht. Wie schwierig war es, das Ruder herumzureißen?

Berger: Das war am Anfang eine große Herausforderung. Das hat mich aber im Grunde noch mehr angespornt, hier genau das Gegenteil zu bewirken. Es war total wichtig, dass wir mit den Geschäftsleuten ein sehr gutes Gesprächsklima gefunden haben, um auch die persönlichen Ängste zu erfassen und gemeinsam Lösungen zu finden. Dadurch haben wir uns in die richtige Richtung entwickelt. Das war aber sehr schwierig.

Rund zwei Wochen nachdem Sie den Job übernommen hatten, kam der bundesweite Corona-Lockdown. Wie frustrierend ist es, wenn man seiner Entfaltungsmöglichkeiten auf einen Schlag völlig beraubt wird?

Berger: Das war natürlich schon problematisch, weil meine Strategie von Anfang an stark eventorientiert war. Jedes Event, das wir machen wollten, mussten wir komplett absagen oder umplanen. Die Frequenz war null und ich dachte eigentlich, die Frequenz kann nicht mehr weniger werden. Dennoch konnten wir diese ruhigeren Corona-Phasen im Team sehr intensiv für Basisarbeit nutzen. Wir haben Werbefotos gemacht, Slogans und Strategien entwickelt. Vielleicht hätten wir ansonsten gar nicht die Zeit gefunden, diese Dinge relativ rasch umzusetzen. Uns ist auch zugutegekommen, dass Werbeagenturen teilweise keine Aufträge hatten. Während andere Städte komplett im Corona-Schlaf waren, haben wir laufend Akzente setzen und uns abheben können.

Eine Ihrer ersten Errungenschaften war die Etablierung der Marke „Krems. So viel mehr.“. Inzwischen zieht sich dieser Slogan durch fast alle Bereiche der Stadt. Wie wichtig war diese Maßnahme für den Außenauftritt von Krems?

Berger: Das war uns sehr wichtig, auch für das Gemeinschaftsgefühl, und, weil wir einen gemeinsamen Rahmen schaffen mussten. Alle können sich dadurch ein wenig orientieren.

Sie haben Events wie den Genussmarkt oder den Vintage Abendmarkt geschaffen, bestehende Veranstaltungen wie Alles Marille oder den Adventzauber professionalisiert. Man hat das Gefühl, alles, was Sie angreifen, wird zu Gold.

Berger: Ein wesentlicher Faktor dabei ist das Team an meiner Seite. Dadurch konnten wir die Dinge in relativ kurzer Zeit professionell umsetzen. Und selbstverständlich ist mir hier meine Vorerfahrung in der Eventbranche zugutegekommen. Ich hatte von Anfang an ein bestehendes Netzwerk in Krems, somit konnten wir zielgerichteter gewisse Maßnahmen umsetzen.

Ist das für Sie auch eine persönliche Genugtuung, wenn die Events funktionieren?

Berger: Ja, absolut. Es gibt nämlich für nichts eine Gewährleistung, dass es funktioniert. Sich im Vorhinein richtig hineinzuwerfen und im Vorfeld ganz genau zu planen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Erfolg. Die Konsumenten sind heutzutage extrem kritisch. Man braucht das Gespür für die Menschen, sonst plant man an ihnen vorbei.

Welche Ideen haben Sie noch?

Berger: Wir haben für uns beschlossen, die Veranstaltungen, die wir heuer planen, noch ein Stückchen besser zu machen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass sich die Planungen oft kurzfristig ergeben, weil irgendein Thema aufpoppt. Dann sagen wir im Team, das ist eine coole Sache, machen wir was daraus.

Sie haben vor drei Jahren gesagt, Krems muss das Thema Wasser in der Innenstadt stärker integrieren. Sie haben da an neue Brunnenflächen gedacht. Warum ist nichts passiert?

Berger: Es handelt sich hier um Investitionen, die nicht durch das Stadtmarketing getätigt werden können, sondern die Beschlüsse des Gemeinderats erfordern. Hier bin ich offenbar noch nicht so durchgedrungen. Ich wünsche mir auch eine neue Stadtmöblierung. Die Innenstadt in der Infrastruktur noch ein bisschen hochwertiger zu machen, ist auf jeden Fall ein Riesenthema, das wir auch wirklich bald angehen müssen, weil es sich die Leute auch erwarten.

Da ist herauszuhören, dass das Zusammenspiel mit der Politik nicht ganz unproblematisch ist.

Berger: Nein, im Gegenteil. Wir arbeiten mit der Politik extrem eng und gut zusammen. Aber: Die Stadt Krems hat einfach in so vielen Dingen Investitionsbedarf, dass es einfach eine längere Planung erfordert.

Haben Sie das Maß an Bürokratie und die Behördenwege überrascht?

Berger: Ich kannte die Abläufe im Vorfeld sehr gut, weil ich schon selbst viele Veranstaltungen in Krems gemacht habe. Wir stimmen uns auf kurzem Wege ab und haben da eigentlich ein sehr gutes Gesprächsklima. Aber in Krems gibt es Behördenwege, die es in anderen Städten vielleicht nicht gibt. In Krems wird das sicher eine Spur genauer gehandhabt.

Sie waren bereits vor drei Jahren kein großer Freund der öffentlichen Toilette auf dem Täglichen Markt. Auch hier gab es keine Veränderung.

Berger: Es gibt von mir bereits einen Entwurf, den ich an die Stadt weitergeleitet habe. Ich glaube, man kann das WC von dort nicht wegbringen. Aber es wäre zum Beispiel eine Verspiegelung ganz interessant. Der Tägliche Markt gehört meiner Meinung nach ganz dringend durch Maßnahmen aufgewertet. Infrastrukturelle Maßnahmen dauern aber etwas länger.

Einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte ist das Leerstandsmanagement. Geschäfte sperren auf, andere schließen ihre Tore. Es herrscht eine ständige Fluktuation. Woran liegt das?

Berger: Egal ob in einem Einkaufszentrum oder in einer Innenstadt, es gibt derzeit eine extrem starke Bewegung. Ich war vor Kurzem in London. In der Oxford Street gibt es einen Leerstand nach dem anderen. Die Handelslandschaft verändert sich gerade irrsinnig schnell und intensiv. Hier haben wir in Krems gegenüber anderen Städten sicher einen Vorteil. Die Geschäfte sind sehr klein strukturiert und eigentümergeführt. Ein ortsansässiger Unternehmer sperrt sein Geschäft im Unterschied zu großen Ketten nicht sofort zu. Da ist die Hemmschwelle einfach viel größer.

Fehlt der Innenstadt ein großer Leitbetrieb, so wie es früher Müller war?

Berger: Anfänglich war ich auch der Meinung, wie brauchen große Filialbetriebe. Mittlerweile muss ich sagen, dass die Einzigartigkeit des Angebots sicher unser Alleinstellungsmerkmal ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es einer großen Marke in der Stadt bedarf, weil wir ohnehin sehr viele Bereiche abdecken. Das klassische Einkaufen findet in der Innenstadt nicht mehr statt. Es ist eine Mischung aus Wohlfühlen, Flanieren, Shopping und Genuss. In einer Auswertung haben wir gesehen, dass zwischen dem Einkaufszentrum und der Innenstadt innerhalb eines Tages fast kein Austausch stattfindet. Wenn jemand den Bedarf nach einem großen Einkaufstag hat, dann fährt er in ein Einkaufszentrum. Wem der Sinn nach Wohlfühlen, Genuss und Freunde treffen steht, der fährt in die Altstadt. Die Leute unterscheiden das mittlerweile sehr genau. Deswegen sehe ich nicht den Bedarf nach großen Ketten und Marken. Was mir fehlt, ist ein Angebot für jüngere Leute. Da haben wir sicher noch Potential.

Vandalenakte sorgen in der Innenstadt seit Jahren für Ärger, zuletzt war auch von einer Diebstahlsproblematik zu hören. Wäre eine Kameraüberwachung sinnvoll?

Berger: Die Überwachung öffentlicher Flächen ist aufgrund der gesetzlichen Lage nicht möglich, aber selbstverständlich kann jeder Betrieb vorsorgen. Wenn ein Geschäft seinen Bereich überwacht, nehmen die Diebstähle massiv ab. Deswegen kann ich das jedem Betrieb nur empfehlen. Wir haben in der Weihnachtszeit die Unterstützung der Polizei gehabt. Beamte sind verdeckt unterwegs gewesen und haben viele Aufgriffe gemacht. Das sorgt auch für Abschreckung. Aber natürlich ist das ein Problem für viele Betriebe, die Warenständer draußen stehen haben.

Ein Thema, das Krems seit Jahren begleitet, ist das Parksystem. Sie haben vor drei Jahren mehr Parkplätze gefordert.

Berger: Ich habe mit dem neuen Verkehrsstadtrat laufend Gespräche zu dem Thema. Mein Standpunkt ist klar. Wir brauchen Parkplätze in der Innenstadt, weil die Käufer nur bereit sind, eine gewisse Distanz zu gehen. Touristen parken weiter weg, aber es geht auch um den schnellen Einkauf. Die Parkplätze in der Nähe der Geschäfte muss man weiter gewährleisten. Mir geht es auch um die Einheimischen und die machen immerhin über 60 Prozent unserer Kundschaft aus. Was mir schon auffällt: Wenn Veranstaltungen stattfinden, wenn das Angebot gut ist, wenn die Leute wirklich in die Stadt wollen, dann sind sie bereit, auch weiter weg zu parken. Das sehen wir am Pfarrplatz. Der ist immer wieder tageweise gesperrt und trotzdem haben wir eine hohe Frequenz in der Stadt. Es kann schon funktionieren, aber irgendwo in Stadtnähe brauchen wir Parkplätze. Und das wird sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht so schnell ändern.

Überspitzt formuliert könnte man den Eindruck gewinnen, Horst Berger ist für die Innenstadt da und sonst für nichts. Wer sich mit Stadtmarketing beschäftigt, weiß aber, dass dem nicht so ist.

Berger: Wir haben mehrere Aufgabenfelder. Unter anderem ist auch der gesamte Tourismus bei uns eingegliedert. Wir beschäftigen uns ganz intensiv damit, was sich die Touristen von Krems erwarten. Meine Kollegin Elisabeth Winkler ist ununterbrochen bei Reiseveranstaltern und Messen, um Krems als attraktives Reiseziel zu vermarkten. Generell ist der Wirtschaftsraum und die Standortvermarktung von Krems ein Geschäftsfeld von uns. Hier fokussieren wir uns aktuell sehr stark auf das Thema Start-up. Wir haben mit 15.000 Studenten ein unglaubliches Wissenspotential in Krems, haben daraus resultierend aber nicht sehr viele Gründungen. Wir haben einen exorbitanten Wissensabfluss aus Krems. Deswegen haben wir gerade sehr intensive Gespräche mit den Hochschulen und mit der Stadt, um verstärkt junge Leute zu animieren, Gründungen vorzunehmen, aber auch, um ihnen die Angst zu nehmen. Das ist ein Mehrwert des Stadtmarketings. Wir leiten die Leute an die passenden Stellen weiter und planen jetzt auch laufend Gründungsveranstaltungen. Seitens der Stadt bedarf es hier aber durchaus noch mehr Unterstützung. Ob das jetzt finanziell sein muss, sei einmal dahingestellt.

Mit Blick auf die Zukunft: Ist dein Elan noch so groß wie vor drei Jahren?

Berger: Die Motivation ist gegeben, weil wir uns jetzt auch neuen Aufgaben widmen, die vielleicht vor drei Jahren noch gar nicht so ein Thema waren. Zum Beispiel der Verbindung von Krems und Stein über die Schillerstraße. Meine Vision ist, einen der längsten Boulevards Österreichs, vielleicht auch Europas, zu schaffen. Nämlich von der Wiener Brücke bis Förthof hinauf. Es gibt durchaus noch viele Projekte, die umgesetzt werden sollten.

Viele Visionen, Leitbilder und Pläne für Krems verstauben in den Schubladen. Wie realistisch ist es, dass derartige Großprojekte zeitnahe umgesetzt werden? Vor allem in Anbetracht dessen, dass der 38 Millionen Euro schwere Bad-Neubau ansteht.

Berger: Hier bedarf es natürlich einer Überzeugungsarbeit und des Herausarbeitens eines klaren Mehrwerts. Der liegt in zusätzlichen Einnahmen für die Stadt Krems, Stichwort Kommunalsteuer. Wenn das klar dargestellt ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Stadt durchaus zu schnellen Handlungen gewillt ist, wie man es beim Genussmarkt gesehen haben. Da sind viele tausend Euro für die Infrastruktur hineingeflossen.

