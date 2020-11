Eduard Holzer ist studierter Sportwissenschafter, Buchautor, Datenexperte, Leichtathletik-Guru und Lehrer. Der 63-Jährige unterrichtet seit 38 Jahren am BRG Ringstraße die Fächer Psychologie und Philosophie und Sport. Ein Blatt hat sich der Schönberger, der sich selber als „interdisziplinärer Forscher“ bezeichnet, noch nie vor den Mund genommen. Seit Beginn der Coronakrise beschäftigt er sich eingehend mit dem weltweiten Infektionsgeschehen. Von der Politik fordert Holzer nun einen noch schärferen Lockdown. Der NÖN erklärte er warum.

NÖN: Wegen der steigenden Corona-Zahlen ist eine baldige Schließung der Schulen im Gespräch. Wäre das der richtige Schritt?

Eduard Holzer: Rein gesellschaftlich-sozial sind die Schulen natürlich zentral und sollten offen gehalten werden. Jedoch hat sich schon im Frühjahr gezeigt, dass gerade die Schulschließungen erhebliche Auswirkungen auf die Infektionszahlen haben. Kindergärten und Schulen sind virale Drehscheiben der Extraklasse. Wenn 25 Schüler pro Klasse in einem sehr engen Abstand beisammensitzen, also innerhalb von einem halben Meter, dann ist das genau das, was man nicht tun soll. Die sind im Schulvollbetrieb vergattert, sechs Stunden Kopf an Kopf zu sitzen. Es ist nicht zu realisieren, die Hygienebedingungen einzuhalten. Deswegen müssen die Schulen unbedingt schließen! Es ist praktisch schon einen Monat zu spät.

Wie lange müssen die Schulen zu bleiben?

Holzer: Das ist eine gute Frage. Je strikter der Lockdown ist, umso kürzer kann das dauern. Realistisch gesehen werden die Schulen inklusive der Weihnachtsferien geschlossen bleiben. Man muss schauen, dass man die Fallzahlen möglichst tief drückt, damit das sogenannte Contact Tracing wieder möglich ist. Danach kann man es nur mit Schichtbetrieb schaffen. Sonst dauert es sechs bis acht Wochen, dann haben wir das Ganze wieder.

Das Bildungsministerium gibt für die Schulen vor, Abstand zu halten, wo es möglich ist. Wie schaut das in der Praxis aus?

Holzer: Dass 25 Kinder in der Klasse nebeneinandersitzen, ist eine vorgegebene Abstandsverletzung. In den engen Klassenräumen geht das gar nicht anders. Im Turnunterricht ist es mit 20 bis 25 Kinder auch sehr schwierig. Das gewohnte Sozialverhalten kann man nicht unterbinden. Die zwei Meter an Mindestabstand im Turnsaal sind unrealistisch.

Auch im BRG Ringstraße hat es schon Coronafälle gegeben. Wie ist die Situation aktuell?

Holzer: Zurzeit ist mir nichts bekannt. Es waren schon einige Klassen in Quarantäne, immer wieder waren auch Lehrer in Quarantäne.

Aus der Lehrerschaft hört man immer wieder Kritik, dass die Maßnahmen der Politik zu unscharf sind. Der Druck, den die Verantwortung für die Schüler mit sich bringt, ist in Coronazeiten gestiegen. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Holzer: Man merkt dem Kollegium den psychischen Druck eigentlich nicht an. Mich persönlich hat die Angst vor dem Virus schon länger verfolgt, aber das hat sich gebessert. Aufgrund der hohen Fallzahl ist es trotzdem eine eigenartige Situation.

Glauben Sie, dass der Bildungsauftrag beim Distance Learning auf der Strecke bleibt?

Holzer: Strebsame Schüler werden trotzdem etwas machen. Ich glaube, dass sich die meisten Kinder weiterbilden werden. Die Qualität ist aber bis zu einem gewissen Grad nicht mit realen Lernsituationen vergleichbar. Alle wird man nicht erreichen. Für die Eltern ist das sicher eine schwierige Situation. Aber das Problem ist, dass wir die Infektionszahlen so nicht in den Griff bekommen.