Gefälschte Kennzeichen: Polizei entdeckte illegale Tour

Pech hatte der Mann, weil sein Anhänger ohne Nummerntafel einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Gföhl ins Auge stach.

Anhänger hatte kein Kennzeichen

Er war am 13. April gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Weg aus seiner Heimatgemeinde in Richtung Gars am Kamp. Den Beamten der Gföhler Streife fiel auf, dass der mit dem Pkw gekoppelte Anhänger kein Kennzeichen hatte. Das Gespann, das auf der Landesstraße 58 unterwegs war, wurde angehalten.

Beide „Taferl“ am Auto gefälscht

Dabei stellte sich heraus, dass es sich beim Hänger um ein Objekt aus „Eigenbau“ handelte, für welches keine Typisierung vorlag. Doch was die Beamten dann bei der Kontrolle des Zugfahrzeuges feststellten, dürfte den Lenker in die Bredouille bringen: Beide Kfz-Kennzeichen waren gefälscht!

Besitzer wollte sich Wechsel sparen

Als Grund dafür gab der Betroffene an, er wollte sich das ständige Wechseln der Kennzeichen seiner beiden Autos, die auf Wechselkennzeichen zugelassen sind, ersparen. Deshalb habe er sich einfach eine zweite Garnitur mit gleichlautenden Buchstaben und Zahlen angefertigt und auf einem der beiden Pkws montiert. Pech für ihn war, dass er mit dem „falschen“ Auto erwischt wurde ...

Betroffenem Fälscher droht Strafe

Weil es sich bei der Herstellung eines Kfz-Kennzeichens laut Gesetz um die „Fälschung besonders geschützter Urkunden“ handelt, muss der ertappte Schwarzfahrer nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Die gefälschten „Taferl“ wurden abgenommen. Das Auto musste der Mann an Ort und Stelle stehen lassen und die richtigen Kennzeichen holen. Auch der Anhänger durfte nicht auf den eigenen Rädern vom Ort des Geschehens weggebracht, sondern verladen werden.

