Hilfseinsatz in der Ukraine: Happy-End für „Blue“

Knapp ein Jahr nach seinem ersten Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn zog es Thomas Putzgruber neuerlich in das schwer in Mitleidenschaft gezogene Land im Osten Europas. Wie immer im Gepäck: Hunderte Kilos an Tiernahrung und -Medizin, aber auch Güter für hilfsbedürftige Menschen, angefangen von Kleidung bis zum Rollator.

Die Eindrücke, die dem Kammerner vom Aufenthalt im ungarisch-slowakisch-ukrainischen Grenzgebiet im Kopf blieben: „Der Hilfsgüterstrom versiegt mehr und mehr.“ Umso größer war die Freude bei Bewohnern des „Eulennests“, einer Flüchtlingskoordinationsstelle für hunderte Menschen aus dem Osten des Landes, über Putzgrubers Unterstützung. In einem privat finanzierten Tierheim lieferte der Obmann des Salzburger Vereins „RespekTiere“ rund 600 Kilo an Hundefutter ab. Damit endete die Vierbeiner-Hilfe aber nicht. Der Tierschützer päppelte einen herrenlosen und völlig entkräfteten Hund, Putzgruber taufte ihn wegen seiner blauen Augen „Blue“, wieder auf und kümmerte sich um eine sichere Herberge.

