Alkolenkerin war elf Kilometer als Geisterfahrerin unterwegs

Laut Polizei gab die 46-Jährige an, sich im Raum Krems bei den Auf- und Abfahrtsrampen auf die B37 geirrt zu haben. Die Frau dürfte auch in einen Unfall mit Sachschaden verwickelt gewesen sein. Die Folgen der Irrfahrt sind eine vorläufige Führerscheinabnahme sowie Anzeigen an Bezirksverwaltungsbehörde und Staatsanwaltschaft gewesen.

Meldungen über einen Geisterfahrer auf der B37a waren bei der Autobahnpolizeiinspektion Krems gegen 1.00 Uhr eingegangen. Eine Fahndung verlief zunächst negativ. Später wurde die 46-jährige Kremserin ausgeforscht.

Bei der Befragung stellte sich heraus, dass die Frau aus ihrer Heimatstadt kommend bis zum Raum Traismauer (Bezirk St. Pölten) entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen war. Ein mit der Niederösterreicherin durchgeführter Alkomattest verlief positiv.