Steiner Weinfest präsentiert sich heuer besonders lebendig

Hunderte Gäste feierten mit „Stein & Wein“-Obfrau Helma Weitz und ihrem Team den Auftakt in der Steiner Kellergasse mit. Die Kinder und Jugendlichen des Wachauer Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein rund um Obfrau Isabel Istvan tanzten sich in die Herzen der Besucher.

Bunter Auftakt zum Fest

Für schmissige Klänge und die kraftvolle Untermalung des von fast allen Anwesenden gemeinsam gesungenen Wachau-Liedes („Ja, die feschesten Wachauer ...“) sorgte die Stadtkapelle Krems unter Peter A. Surböck. Helma Weitz dankte in ihren Begrüßungsworten ihren vielen fleißigen Helferinnen und Helfern, aber auch den Sponsoren, ohne die die Realisierung des Festes nicht möglich gewesen wäre. „Wir setzen auf Regionalität und Tradition“, erklärte die Obfrau des veranstaltenden Vereins „Stein & Wein“ und freute sich auf die Anwesenheit zahlreicher Repräsentanten aus der Stadtpolitik ebenso wie die des Steiner Pfarrers Matthias Martin.

Lob für großes Engagement

Auch von einer abrupt auftretenden Panne der Verstärkeranlage ließ sich Stadtrat Günter Herz, dem die Eröffnung vorbehalten war, nicht aus der Fassung bringen. „Wir haben in Krems 441 Vereine, die sich zum Teil um Brauchtums- und Traditionspflege kümmern“, lobte er das ehrenamtliche Engagement vieler Kremser. Am Steiner Weinfest schätzten die Besucher vor allem Kultur und Kulinarik, so Herz. „Ich hoffe auf einen Auftakt zu schöneren Tagen!“

Neu-Organisation hat sich bewährt

Wer das Fest besuchen will, hat noch bis zum Samstag, 20. Mai, Gelegenheit dazu. An 14 Ständen warten Winzer, Vereine und Organisationen zwischen der Steiner Landstraße (Aufgang zum Frauenberg bei der Pfarrkirche) und dem Rebentor bzw. der Kellergasse mit verschiedenen Attraktionen und Köstlichkeiten auf. So bietet beispielsweise die Pfarre Mehlspeisen und Kaffee an, Bailoni verwöhnt mir „geistigen“ Marillenspezialitäten, die Familie Weitz mit Fleischknödeln, Beuschel und Schweinsbraten. Livemusik sorgte schon am ersten Tag für gute Laune und Bewegung für Tanzfreudige. Feuerflecken und Langos gibt es bei Familie Hauer, Flammkuchen (und Top-Weine) bei Stagard (neben der Frauenbergkirche).

Keine Chance für Durst und Hunger

Mit Würstelvariationen verwöhnt Weinbau Korb, Kartoffel-Spiralos und Palatschinken wartet der Trachten- und Heimatverein auf. Bei diesem gibt es auch eine der Kinder-Attraktionen, das „Zugspiel“ mit vielen Gewinnchancen. Am benachbarten Stand der ÖVP werden zum Wein Winzerstangerl gereicht. Bier und Leberkäse hat die Union Stein bereit, und die bekannten Winzerspezialitäten gibt es im Hause des Traditionsbetriebs Mayer-Resch. Wer Lust auf Kultur hat, kann nur wenige hundert Meter weiter bei der Ausstellung „Mailüfterl“ des Künstlers Konrad Stania an der Ecke Kellergasse/Reisperbachtalstraße bei einer Open-air-Installation Skulpturen und Bilder bestaunen.

