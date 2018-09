Der Kulturdenkmalverein Imbach hat am vergangenen Sonntag in Kooperation mit der Pfarre und der Feuerwehr Imbach zum ersten Mal ein „Imbacher Kirchengassenfest“ veranstaltet. Obwohl das Wetter nicht ganz zum Fortgehen einlud, erfreute sich das „neue“ Fest guten Zuspruchs.

Kirchengasse ist Baukulturdenkmal

Warum gerade ein Fest in der Kirchengasse? Die Frage ist leicht beantwortet, wie Obmann Oliver Fries erläutert: „Die Imbacher Kirchengasse bietet ein baukulturell wertvolles Ensemble, das durch die behutsam restaurierten Häuser noch einen sehr urtümlichen Charakter besitzt und es mit vergleichbaren malerischen Gassen in der Wachau durchaus aufnehmen kann.“ Was also lag näher, als dieses Baujuwel einer breiteren Öffentlichkeit mittels eines Festes näher zu bringen?

Dialog zwischen den „Alten“ und den „Neuen“

Das Fest bot neben offenen Höfen und der Darbietung von kulturellen und kulinarischen Schmankerln auch die Möglichkeit zum Dialog zwischen „Zuagroasten“ und Einheimischen. Die Feuerwehr präsentierte ihr neues Einsatzfahrzeug und sorgte zu Mittag für die Verpflegung. Die Pfarre hielt ein Pfarrcafé ab und es gab die Möglichkeit zu Führungen in der Kirche, um sich über den Stand der Innenrestaurierung zu informieren. Für die jungen Gäste gab es ein tolles Betreuungs- und Spieleprogramm. Der Erlös wird für die Realisierung von Denkmalpflegeprojekten in Imbach dienen.