Nach Spielplatzinitiative: Jetzt nächste Phase

Es geht rasch voran: Erst rund um den Jahreswechsel hat die NÖN von einer Initiative der Familie des Imbacher Feuerwehrkommandanten Bernd Anglmayer und seiner Familie (die zu Silvester eine Glühweinaktion initiiert hatte) und von der Übergabe der stolzen Spendensumme (1.000 Euro!) berichtet, schon haben Gemeinde und Unterstützer an einem Seminar teilgenommen, mit dem der erste Schritt zur Umsetzung gesetzt wurde.

Gute Nachrichten Imbach: 1.000 Euro für den neuen Spielplatz

Die Gemeinde Senftenberg hatte ja am vom Land initiierten Wettbewerb „10×10=100“ teilgenommen, und als nur eine von zehn Gemeinden eine Sonderförderung in Höhe von 10.000 Euro für die Neugestaltung des Spielplatzes im Klosterareal von Imbach lukriert. Das Seminar „Spiel(t)räume“ diente ersten Ideenfindungen und wie diese Ideen in die Praxis umgesetzt werden können.

„Nachhaltige Projekte brauchen nachhaltige Planung. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung werden die Gemeinden im laufenden Projektjahr durch das Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH begleitet, beraten und bei der Entscheidungsfindung unterstützt“, berichtet Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und lobte speziell auch das Engagement der Imbacher Bevölkerung.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.