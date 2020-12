Gletscherschmelzen, Hitzeperioden, Waldbrände, Aussterben von Tierarten, Luftverschmutzung – die Liste der Folgen des Klimawandels ist lang. Auch wirtschaftlich wirken sich die Veränderungen immer deutlicher aus: Bereits heute entstehen in Österreich laut einer Studie des Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Uni Graz Kosten von jährlich sieben Milliarden Euro durch Klimaschäden, notwendige Anpassungsmaßnahmen wie Verbauungen und durch klimaschädliche Subventionen.

Studierende und Lehrende vereint

Studierende und Lehrende des Studiengangs Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement der IMC Fachhochschule Krems treten genau gegen diese Entwicklung ein. Sie fordern anlässlich der Sitzung des Umweltausschusses im Parlament, die heute, 16. Dezember, stattfindet, die rasche Umsetzung des Klimavolksbegehrens per offenem Brief an die Nationalratsabgeordneten.

"Österreich war einmal führend"

„Österreich war einmal international führend in Sachen Umweltschutz. Auch jetzt haben wir die einzigartige Chance, durch die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen Flagge zu zeigen. Die Einhaltung der EU-Ziele allein ist zu wenig. Wir haben keine Zeit für Kompromisse, die die nächste Generation sonst ausbaden muss", sagt die renommierte Nachhaltigkeitsexpertin Gabriele Faber-Wiener, die am IMC lehrt.

Verschärfte Klimaziele als Auftrag

Am vergangenen Freitag hat die EU die Klimaziele für 2030 deutlich verschärft und strebt nun eine Senkung der CO2-Emissionen von 55 % an. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es einen gesetzlich festgelegten Reduktionspfad, der auf einem wissenschaftlich fundierten CO2-Budget basiert, heißt es in einer Aussendung der vereinten IMC-Klimaschützer. Die Einhaltung des Reduktionspfades müsse, wie auch bei anderen Umweltstandards, überprüft und sanktioniert werden.

Roman Mesicek, Leiter des Masterstudiums Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement am IMC: "Österreich hat die Chance, zu einem Vorreiter in Europa zu werden." IMC FH Krems

Initiator Peham hofft auf Umsetzungswillen

„Ohne die Forderungen des Klimavolksbegehrens umzusetzen, die sich dieser Herausforderungen annehmen, wird Österreich die Klimaziele der EU und damit eine Klimaneutralität bis 2040 nicht erreichen“, meint Andreas Peham, Initiator des offenen Briefes an die Abgeordneten und Studierender des Studienganges Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement.

Studiengangsleiter ist auch an Bord

Unterstützung erfahren die Bemühungen von Studierenden und Lehrenden auch vom Leiter des Masterstudiums Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement, Roman Mesicek. Er meint: "Österreich hat die Chance, zu einem Vorreiter in Europa zu werden. Beispielsweise hat kein anderes Land in der EU derzeit einen Klimarechnungshof."