Tolle Angebote für Lehrlinge an der Kremser Fachhochschule

Die Ausbildung von Lehrlingen hat an der IMC Fachhochschule Krems bereits eine lange Tradition und bildet einen wichtigen Bestandteil der Personalpolitik. Seit 2004 hat man sich als Lehrbetrieb etabliert und bereits 26 Lehrlinge ausgebildet.

Derzeit bekommen neun Lehrlinge in fünf Berufen ihr Rüstzeug an der Bildungseinrichtung in Krems-Stein. Die Vielfalt reicht von der Bürofachfrau über den IT-Techniker bis zum Labortechniker oder der Medienfachfrau. Darüber hinaus startete man 2019 mit der Ausbildung zum Veranstaltungstechniker.

Einmal im Jahr gibt's einen gemeinsamen Ausflug

Eine tolle Option gibt es auch im Bereich der internationalen Möglichkeiten. „Vier unserer Lehrlinge waren bereits auf einem vierwöchigen Auslandspraktikum in Litauen, Spanien, Irland und Italien und konnten wertvolle Erfahrungen sammeln“, heißt es aus der IMC FH Krems. Das Programm „Let’s Walz“ der Wirtschaftskammer hat das ermöglicht. Alle Absolventen waren sich einig, dass dies eine einzigartige Erfahrung für sie war.

Ein Lehrling hat während seiner Ausbildung zum Veranstaltungstechniker seine Lehre in Kooperation mit einer Firma absolviert und dort unter anderem Lehrlingsvideos selbst gestaltet und bei zahlreichen Events mitgeholfen.

Einmal im Jahr planen die Lehrlinge zusammen mit den Ausbildern einen gemeinsamen Ausflug. Heuer stand ein „Krimi-Trail“ auf dem Programm, und der Tag begann mit einem Mordfall, welchen die Lehrlinge in zwei Gruppen lösen mussten. Der Trail zog sich quer durch Krems, bis er schließlich in Stein endete. Anschließend gab es eine Einladung zum Mittagessen, und der Tag klang mit Bowling aus.

Ziel ist eine sichere und fundierte Berufsausbildung

„Wir wollen auch weiterhin Jugendlichen eine sichere und fundierte Berufsperspektive bieten“, stellt die Personal-Verantwortliche Monika Zwirner fest. „Dabei ist uns der regelmäßige Austausch zwischen Lehrlingen und Ausbildern und unter den Lehrlingen wichtig. Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, statten wir alle Auszubildenden mit IMC-Lehrlingswesten, Hoodies sowie Polo-Shirts aus.“

Als „abwechslungsreich und spannend“ wird die Ausbildung an der IMC FH Krems von den Betroffenen beschrieben.

„Besonders gut gefällt mir das Job-Rotationsprogramm in den verschiedenen Abteilungen“, meint etwa die angehende Bürokauffrau Chiara Kreditsch. „Man hat die Chance, jede Abteilung des Unternehmens kennenzulernen und kann für sich herausfinden, in welchen Bereich man gerne tätig sein möchte. Die IMC FH Krems unterstützt uns bei der Lehre mit Matura und bietet viele Weiterbildungsangebote an.“

