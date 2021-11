Kremser bei der Expo in Dubai

Rassy lässt aber nicht nur an der neuen Technologie teilhaben, sondern auch an Arbeitsabläufen im Labor und seinem Kindheitstraum, Wissenschaftler zu werden. Wadih Rassy, 33, ist Projektassistent im Department of Life Sciences an der IMC FH Krems. Während seines Pharmazie-Studiums in Wien wechselte der aus Baden stammende Wissenschafter an die IMC FH Krems und schloss 2019 sein Master-Studium „Medizinische und Pharmazeutische Biotechnologie“ ab. Ein Praktikum absolvierte er an der Sultan Quaboos Universität im Oman. Seit 2019 belegt er ein Doktoratsstudium für Technische Chemie an der TU Wien.