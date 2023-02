Schwerpunkt liegt auf „grüner Chemie“

Seit 2018 kann man an der IMC FH Krems „Applied Chemistry“ studieren. Derzeit befinden sich in diesem Studiengang 110 Damen und Herren auf dem Weg zum Bachelor. Mastermind hinter dem Angebot ist Instituts- und Lehrgangsleiter Uwe Rinner.

In enger Kooperation mit der Industrie, die nach den künftigen Fachkräften lechzt, vermitteln Uwe Rinner und seine Kollegen das Fach Chemie mit dem Schwerpunkt auf Umweltschutz und Rohstoffschonung, was unter dem Begriff „green chemistry“ (grüne Chemie) subsummiert wird.

Wie schafft es Rinner, für die Chemie zu begeistern? „Unser Vorteil ist, dass Leute, die zu uns kommen, schon Interesse mitbringen“, meint er. „Aber generell gilt, dass aktuelle Themen, auf die wir gerne eingehen, immer spannend sind.“ Ihn selbst interessiere Geschichte, entsprechend versuche er stets, einen historischen Kontext hinüberzubringen. Rinner geht auch an Schulen und wagt sich an kontroversielle Themen wie Heilkräuter und moderne Medizin. Chemische Helfer bei der Verbrechensaufklärung (Forensik), die Geschichte der Farbstoffe und die Geschichte der Chemie überhaupt sind weitere Asse in seinem Ärmel. „So gelingt es auch, Menschen, die wenig Vorbildung oder Interesse an Naturwissenschaften haben, schnell zu fesseln.“ Workshops führen den Fachhochschullektor vereinzelt sogar in Sonderschulen.

Gute Kontakte zu vielen Chemielehrern sind Vorteil

Rinner holte bei der österreichischen Chemie-Olympiade einmal Gold und einmal Silber und konnte den Erfolg mit zweimal Silber (1993 in Perugia und 1994 in Oslo) bei der internationalen Chemieolympiade (mit damals 45 Staaten) wiederholen. Weil er nach wie vor für diesen Bewerb ehrenamtliche Lehrertrainings veranstaltet und als Berater bei Veranstaltungen fungiert, hat er guten Kontakt zu den Chemielehrern. Über den Präsident deren Vereins, Manfred Kerschbaumer (er unterrichtet auch an der FH Krems) kam es, dass der alle zwei Jahre stattfindende Kongress mit rund 400 Teilnehmern im April 2023 nach Krems kommt. Rinner: „Normalerweise ist der an Universitäten – aber ihn einmal auch an einer Fachhochschule zu machen, ist sicher interessant.“

Der Lehrgang „Applied Chemistry“ ist nur einer von 17 Bachelor-Studiengängen, über die man sich so wie über zehn Master-Studiengänge (Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences) beim „Open Day“ (Samstag, 18. Februar, 9 bis 15 Uhr) informieren kann. Ein vielfältiges Programm bildet den Rahmen. Infos: www.fh-krems.ac.at

