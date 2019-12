„Medical and Pharmaceutical Biotechnology“-Student Florian Richter erhielt von einer Expertenjury und per Publikumsvoting den „Young Pharma Award“. Der Autor der Studie „3D Bioprinting of Vascularized Cardiac Spheroids“ wurde damit zum innovativsten Nachwuchsforscher der Branche gekürt.

„Potenzielle Arbeitgeber sind auf mich aufmerksam geworden“

Nachhaltige und innovative Forschungsprojekte mit Mehrwert für Patienten und Fokus auf praktische Umsetzbarkeit waren gefragt. Den mit 1.500 Euro Preisgeld dotierten Award gewann das Projekt Richters.

Für die Möglichkeit, sein Konzept vor Vertretern der Pharma- und Gesundheitsindustrie zu präsentieren, sei er dankbar, meinte Richter. „Dadurch sind auch potenzielle Arbeitgeber auf mich und die IMC-FH Krems aufmerksam geworden.“

Florian Richter studiert seit September 2016 Medical and Pharmaceutical Biotechnology in Krems. Er hat sein Forschungspraktikum an der University of Sydney in einem Labor absolviert, das anhand von künstlich hergestellten Modellen des menschlichen Herzens Herz-Muskel-Erkrankungen und deren Therapieansätze untersucht.

Aus dieser Forschung heraus entstand bei Florian Richter die Idee, ob man diese Modelle, welche direkt aus von Patienten gespendeten Zellen hergestellt werden, nicht auch als „Bausteine“ für personalisiertes Herzgewebe verwenden kann.

In seiner Abschlussarbeit beschäftigte sich Richter daher damit, diese Bausteine aus entnommenen Zellen mithilfe von 3D-Bioprinting – einer Art 3D-Druck mit ausschließlich biokompatiblen Materialien – zu verbinden. So konnte er personalisiertes, dreidimensionales Herzgewebe im Labor erzeugen, welches in Zukunft hoffentlich Patienten, die ein neues Herz brauchen, einen neuen Therapieansatz bietet.