Trotz Skepsis: Künstliche Intelligenz ist nicht aufzuhalten

Im Rahmen einer Lehrveranstaltung führten Studierende des IMC Krems im Frühjahr 2023 eine Untersuchung zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) durch. Dabei wurden 252 Personen verschiedener Generationen befragt, um die Bekanntheit und Wahrnehmung von KI in der Gesellschaft zu ermitteln.

Erfahrungen durchwegs positiv

Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass KI ein wichtiges Zukunftsthema ist. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden glaubt sogar, dass KI bessere Entscheidungen trifft als Menschen. Insgesamt stehen 14 Prozent dem Thema KI sehr positiv und weitere 63 Positiv eher positiv gegenüber. Die Bewertung von Chancen und Risiken fällt deutlich zugunsten der KI aus. Die Befragten bringen jedenfalls schon viel Erfahrung mit KI mit – und die ist durchwegs positiv. Am häufigsten werden automatische Übersetzungen und Sprachassistenz verwendet.

Jüngere sind eher aufgeschlossen

Besonders aufschlussreich sind die Unterschiede zwischen den Generationen. Jüngere Konsument sind gegenüber KI deutlich aufgeschlossener, während Skepsis vor allem in der älteren, ländlichen Bevölkerung herrscht. Zudem offenbart die Studie einen mangelnden Informationsstand. Mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich eher schlecht informiert. Insbesondere die ältere Generation der Babyboomer weist einen geringen Wissensstand auf. Auch um das Vertrauen gegenüber KI könnte es besser bestellt sein: Nur wenige - vier Prozent! - haben sehr hohes Vertrauen.

Erwartungen teilweise sehr groß

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Befragten Veränderungen in verschiedenen Lebensbereichen durch KI erwarten. Insbesondere in der Produktion, Mobilität und im Bildungsbereich werden große Veränderungen erwartet. Dabei erhoffen sich 63 Prozent der Teilnehmenden eine Veränderung in ihrer beruflichen Tätigkeit, wobei jüngere Generationen Erleichterungen durch den Einsatz von KI erwarten, während ältere eher eine Bedrohung sehen.

Hoffnung auf strenge Regulierung

Die Studie verdeutlicht jedenfalls den starken Wunsch nach Regulierungen. 93 Prozent der Befragten würden ethische Standards für den Einsatz von künstlicher Intelligenz begrüßen und 82 Prozent hoffen auf eine strengere Regulierung. Besonders die Generation der Babyboomer hat die Sorge, dass KI eines Tages die Menschheit kontrollieren könnte. Die Ergebnisse dieser Marktstudie bieten wichtige Erkenntnisse über die Bekanntheit und Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Generationen. Die gewonnenen Einblicke können bei der Entwicklung von KI-Technologien und deren Einsatz in verschiedenen Lebensbereichen hilfreich sein.