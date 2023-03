Spritpreise: Absolute Schmerzgrenze erst bei 4 Euro

Die Ergebnisse einer Studie, durchgeführt von Studierenden der IMC Fachhochschule Krems (IMC Krems) unter der Leitung von Cordula Cerha zeigen - wenig überraschend - die Unzufriedenheit mit den gestiegenen Tankpreisen.

Tankverhalten hat sich stark geändert

43 Prozent der 272 Befragten geben an, ihr Tankverhalten aufgrund der erhöhten Spritpreise verändert zu haben. Sie beobachten die Preise und tanken an unterschiedlichen Tankstellen. 39 Prozent haben auch ihr Fahrverhalten an die hohen Preise angepasst. Als wichtigste Strategien, um Sprit zu sparen, werden das Abstellen des Motors bei Stillstand und langsameres Fahren genannt.

Öffentlicher Verkehr für viele unattraktiv

Nur wenige der Befragten können sich vorstellen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder autofreie Tage einzuführen. Auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen, ist für die meisten Teilnehmenden ebenfalls schwer vorstellbar. „Auch von jenen, die angeben, dass sie ihr Mobilitätsverhalten geändert haben, fährt nur etwa ein Viertel (26 %) häufiger mit dem öffentlichen Nahverkehr“, berichten die Studienautoren. Das könnte auch mit der Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel zu tun haben. Mit einer Durchschnittsnote von 2,48 auf einer Schulnotenskala wird diese als eher mittelmäßig beurteilt.

Schwelle manchmal erst bei 4 Euro pro Liter

Das österreichische Bahnnetz schneidet mit 2,54 noch ein wenig schlechter ab. Im Vergleich zwischen Stadt und Land wird die Anbindung an den Nahverkehr in ländlichen Bereichen deutlich schlechter beurteilt. Hier werden wenig bis kaum Alternativen zum Auto wahrgenommen. Der durchschnittliche Prohibitivpreis, bei dem die Befragten auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten würden, liegt bei 3 Euro und 32 Cent. Jedoch sagen 39 Prozent der Befragten, dass sie schon bei einem Preis zwischen 2 und 3 Euro bereit wären, das Auto stehen zu lassen. „Ein Viertel der Befragten gibt sogar 4 Euro als Schwelle an. Hier ist bei den derzeitigen Preisen also noch etwas Luft nach oben.“

Einkommensschwache Personen leiden

Die hohen Preise werden vor allem als problematisch für einkommensschwache Personen, zum Beispiel Pensionisten oder Studierende, eingestuft. „Menschen, die arbeitslos sind oder nur wenig Pension erhalten, müssen sich überlegen, ob sie die Fahrt jetzt machen oder nicht“, meint ein 62-jähriger Studienteilnehmer. Verärgert sind viele Befragte darüber, dass aus ihrer Sicht vor allem Handel und Industrie von den hohen Preisen profitieren. Hier sehen sie Handlungsbedarf für die Regierung. Mit den bislang gesetzten Maßnahmen ist man nur mäßig zufrieden.

Einschränkungen mit positiven Effekten

Auf einer Schulnotenskala werden der Anti-Teuerungsbonus und die Erhöhung der Pendlerpauschale durchschnittlich nur mit einem „Befriedigend“ beurteilt. Trotz der starken Kritik an den erhöhten Spritpreisen, kann ein Teil der Befragten der Situation auch positive Aspekte abgewinnen. Beachtliche 58 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass die hohen Preise zu einem umweltbewussteren Fahrverhalten führen. Ein Drittel findet es auch gut, dass Menschen „durch die hohen Preise lernen, auf etwas zu verzichten“.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.