Trauer um Curt Jaksche, der am 18. Oktober im 93. Lebensjahr starb: Die Stadt verliert mit seinem Ableben eine markante Persönlichkeit, die hier das Leben durch viele Jahre maßgeblich prägte.

Jaksche erlernte den Beruf des Friseurs und Perückenmachers und sammelte nach dem Krieg Erfahrung in Wien und im väterlichen Betrieb in Krems. 1949 übernahm er den Betrieb in der Kremser Fußgängerzone, den er um mehrere Filialen erweiterte. Zuletzt hatte er vier Geschäfte mit 28 Bediensteten.

Jaksche wirkte zeitlebens in zahlreichen öffentlichen Funktionen. So war er Bezirks- und Landesinnungsmeister der Friseure, gehörte zwölf Jahre für die ÖVP dem Stadtrat an und bekleidete 1967 bis 1982 die Funktion des Obmannes des Hilfswerks. Besonders erfolgreich war seine Arbeit als Obmann der Bezirksstelle Krems der Wirtschaftskammer. Dieses Amt übte er 1985 bis 1995 aus.

Das weitere Engagement des nun Verstorbenen galt dem Kremser Tennisclub, wo er als Präsident fungierte, und dem Ruderclub Stein, dessen Obmann er viele Jahre lang war. Neben anderen Auszeichnungen würdigte das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich das Wirken des Kremsers.

Um ihn trauern vor allem Gattin Liane und die Familien seiner Kinder. Die Einsegnung und Verabschiedung des Toten fand im Kreise der Familie statt.