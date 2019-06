Die Kinderfreunde sind eine österreichische Interessenvertretung von Kindern und Familien und haben eine lange Tradition: 1908 in Graz gegründet, haben sie sich im Lauf der Zeit auf ganz Österreich verbreitet. Seit 2004 gibt es die Kinderfreunde auch in Gedersdorf. Bei der Landeskonferenz in Böheimkirchen wurden jetzt verdiente und langjährige Funktionäre der Gedersdorfer Ortsgruppe für ihre Verdienste geehrt.

Nicole Bartsch wurde für ihr Engagement in gleich zwei Ortsgruppen (in Gedersdorf und in Krems) mit dem „Hermine Weinreb Preis“ geehrt. Sie ist die zweite Gedersdorferin, die diesen Preis erhielt. Maria und Karl Kohl, Sabine und Martin Müller sowie Walter Rammel wurden mit dem „Anton Afritsch Preis“ ausgezeichnet. Dieser Preis wurde erstmals an Gedersdorfer Funktionäre vergeben.

Martin Müller, Maria und Karl Kohl sowie Walter Rammel gehören seit der Vereinsgründung im Jahr 2004 dem Vorstand der Kinderfreunde Gedersdorf an. Sabine Müller kommt aus Amstetten, war dort langjährige Funktionärin und ist nach ihrer Übersiedlung nach Gedersdorf gleich in den Vorstand der Gedersdorfer Kinderfreunde gekommen. Nicole Bartsch ist schon seit Kindesbeinen bei den Kinderfreunden – zuerst in den Gruppenstunden, später dann auch als Funktionärin. Seit 2018 ist sie auch stellvertretende Bezirksvorsitzende der Kinderfreunde im Bezirk Krems.