Bischof segnete den Imbacher Hochaltar

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Über ein Jahr lang war das Presbyterium (der Altarraum) in der Klosterkirche durch ein gewaltiges Gerüst verstellt. Am vergangenen Sonntag – im Rahmen des Firmungs-Hochamtes – segnete Diözesanbischof Alois Schwarz den restaurierten Hochaltar und damit ist auch die erste Etappe in der Restaurierung abgeschlossen.

Es war einiges zu tun: Die Wände und die Decke im Altarraum (der Verputz und die Steinflächen im Altarraum/Presbyterium sowie des Hochaltars) waren zu sanieren, und auch der Hochaltar selbst wurde einer Generalsanierung unterzogen. Dabei wurden die Oberflächen im Altarraum gereinigt und die Fassungen „konsolidiert“. Das heißt, dass die Malschichten verfestigt und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden mussten. Auch die Blattvergoldung wurde erneuert. Der Diözesanbischof zeigte sich begeistert und zollte allen Beteiligten hohes Lob: „Es ist bewundernswert, was die Menschen gemeinsam erreichen können!“

Aber schon demnächst geht es in den nächsten Bauabschnitt: Es steht die Sanierung der Katharinakapelle am Programm. Der „Förderverein zur Renovierung der Klosterkirche Kremstal in Imbach“, der extra für dieses Großprojekt gegründet wurde (hier stehen der frühere Senftenberger Bürgermeister Karl Steger und der frühere Imbacher Feuerwehrkommandant Manfred Zeininger an der Spitze) bittet weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung – sei es als tatkräftige Helfer oder auch in finanzieller Hinsicht. Auch die Patenschaft für eines der zu sanierenden Objekte kann übernommen werden. Infos dazu gibt es unter 0676/826633401.

Das Gesamtprojekt (inklusive Sanierung der frühbarocken Orgel) wird insgesamt rund sieben Jahre dauern. Wenn Sie das Projekt finanziell unterstützen wollen: Raiffeisenbank Langenlois, IBAN: AT51 3242 6000 0002 1188.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.