Freiwilligenpreis „Henri“ ging an die Gemeinde Senftenberg

Das Auditorium in Grafenegg war würdiger Rahmen der Verleihungsfeier. Aus Sicht des Bezirks Krems erfreulich ist die Auszeichnung für die Gemeinde Senftenberg.

1.000 Gäste bei großer Feier

Bei der feierlichen Überreichung von „Henri. Der Freiwilligenpreis“ freuten sich die Gastgeber über rund 1.000 Gäste. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner - sie überreichte die Preise an die Sieger - nahm ebenso teil wie Bundesrettungskommandant Gerry Foitik (ÖRK), Präsident Josef Schmoll, die Vizepräsidenten Hans Ebner und Werner Kraut sowie seitens des Clubs Niederösterreich Präsident Paul Nemecek. Für großartige Stimmung sorgten im Anschluss an die Preisverleihung Pizzera und Jaus mit einem einstündigen Konzert, das den Freiwilligen gewidmet war.

„Das ,Wir' ist größer als das ,Ich'!“

„Die Verleihung des Freiwilligenpreises ist nicht nur Würdigung und Wertschätzung für die besonderen Leistungen der zahlreichen Freiwilligen in unserem Land, sondern vor allem unterstreicht sie die große Bedeutung des Freiwilligenwesens in Niederösterreich“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihren Worten. „Die Preisträger vermitteln durch ihren Einsatz ganz deutlich, dass das Wir größer ist als das Ich, und sie sind deswegen ganz wichtige Vorbilder.“

Vorbild in Ukraine-Flüchtlingshilfe

Über den Gewinn des Henri durften sich schließlich Bruno Hoffmann (Einzelpersonen), die Gemeinde Senftenberg (Gemeinden), das Unternehmen Kastner (Unternehmen) und das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes Gmünd (Gruppen/Initiativen) freuen und Trophäe sowie Urkunde in Empfang nehmen. Die Gemeinde Senftenberg, so die Begründung der Jury, ist durch ein äußerst reges Vereinsleben gekennzeichnet, das stark gefördert wird. Seit Beginn des Krieges engagiert sich die Gemeinde intensiv für Vertriebene bzw. auch in Senftenberg lebenden Ukrainer. Sie startete und koordinierte eine Welle der Hilfsbereitschaft und sammelte mehr als 20 Tonnen Sachspenden. Derzeit werden knapp 60 Ukrainer begleitet und unterstützt.

