Notruf: "Motorboot in Notlage"

Kurz nach 18 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf, in dem es hieß, ein Boot sei in Notlage. Unverzüglich wurden die Feuerwehren Krems, Palt und Theiß alarmiert. Unverzüglich wurden mehrere Fahrzeuge besetzt, und Boote rückten zur Einsatzstelle aus.

Wasserfahrzeug manövrierunfähig

Wie sich herausstellte, hatte ein Bootsinhaber hatte per Notruf via Mobiltelefon gemeldet, dass er mit seinem Wasserfahrzeug manövrierunfähig auf der Donau bei Stromkilometer 1998,1 festsitze. Die zum Einsatz alarmierten Feuerwehren konnten rasch sowohl zu Wasser als auch zu Land in die Nähe des havarierten Motorbootes gelangen und mit der Besatzung Kontakt aufnehmen.

Boot in Yachthafen geschleppt

Ein Feuerwehr-Rettungsboot der FF Palt schleppte das Boot in den Yachthafen Krems, das Arbeitsboot der Feuerwehr Krems begleitete die beiden Fahrzeuge in den Hafen. Die restlichen Feuerwehrboote konnten rasch wieder einrücken. Die Besatzung des Motorbootes blieb bei diesem Vorfall unbeschadet. Der Grund für den Zwischenfall ist unbekannt. Es könnte sich aber um einen Motorschaden gehandelt haben.

www.feuerwehr-krems.at