In JA Krems eingeliefert Drei Festnahmen nach Raubüberfall in Kremser Wohnung

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: Johann Lechner

E in Raubüberfall in einer Kremser Wohnung dürfte für drei Personen ein juristisches Nachspiel haben. Polizeiangaben vom Freitag zufolge wurden ein 15-Jähriger sowie mutmaßliche Komplizen im Alter von 18 und 20 Jahren festgenommen und in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Sie waren nicht geständig. Erbeutet wurden u.a. ein Handy, Bargeld sowie zehn Gramm Cannabis. Die Opfer, vier Männer, waren unverletzt geblieben.