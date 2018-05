1.323 Bedienstete werden von den 14 im März gewählten Mitgliedern des Betriebsrats des Universitätsklinikums vertreten.

Wie berichtet, hatte die FSG (Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter) unter dem bisherigen Vorsitzenden, dem Oberarzt Josef Sattler, noch um ein Mandat zulegen können und stellt 13 der 14 Personen. Die FCG (Fraktion Christlicher Gewerkschafter) ist durch Wolfgang Maglock vertreten. Bei der Konstituierung wurde Sattler erwartungsgemäß als Vorsitzender bestätigt, ihm zur Seite stehen Johann Adolf und Susanne Gamper als Stellvertreter.

„Der Betriebsrat ist aus der Wahl gestärkt hervorgegangen“, hofft Sattler auf „ein weiterhin offenes Ohr für unsere vernünftigen Anliegen“. Drängendstes Problem ist die personelle Ausstattung der einzelnen Abteilungen. „Um die Aufgaben zu erfüllen, die die Politik verspricht, brauchen wir personelle Ressourcen, die derzeit fehlen.“ Es genüge nicht, neue Ambulanzen oder Therapieangebote anzubieten, jedoch bei der personellen Ausstattung nicht Schritt zu halten. Sattler drängt darauf, dass „was draufsteht, auch drinnen ist“. „Wenn Leistungen verlagert oder neu angeboten werden, muss auch das entsprechende Personal dafür folgen.“

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen!

Direkt an seinen Arbeitgeber, das Land Niederösterreich, gewandt, meint der in der Wahl eindrucksvoll bestätigte Personalvertreter: „Wir hoffen, dass unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der für die Spitäler zuständige Stellvertreter Stephan Pernkopf aus den Fehlern ihrer Vorgänger gelernt haben!“ Er sei da durchaus optimistisch, fügt er hinzu.

Ein gravierendes Problem, dem man sich in den kommenden fünf Jahren widmen werde, sei „Gefährdung der Pflege und gefährliche Pflege“. Gemeint ist: Es gebe Nachtdienstschwestern, die alleine Dienst versehen. Diese könnten dann in Notfällen nicht so agieren, wie es die Situation erfordere. Das sei nicht nur für die Krankenpflegerinnen ein Nachteil und eine Belastung, sondern auch für den Patienten, der dann nicht optimal betreut werden könne.