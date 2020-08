Start für Prozess mit Ibiza-Video-Hintergrund .

Der Verleumdungsprozesses gegen jenen Sicherheitsberater, der den Begleiter der angeblichen Oligarchen-Nichte im Ibiza-Video ausgebildet haben will, findet mehr als ein Jahr nach der Absage nun doch in Krems statt. Termin ist der 25. September, wie das Landesgericht am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Die Verhandlung startete am 26. Juni 2019 nicht, weil der Beschuldigte alkoholisiert war.