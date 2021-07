Die Kremser Schul- und Kulturszene trauert um Dieter Hauk, der am 12. Juni nach längerer schwerer Krankheit im 79. Lebensjahr verstorben ist.

Geboren 1942, besuchte Hauk in Krems die Schule, maturierte an der damaligen Lehrerbildungsanstalt und studierte an der Universität Wien und am Franz-Schubert-Konservatorium.

1980 begann er am BORG Krems zu unterrichten und ergänzte diese Tätigkeit durch Mitverwendung am PORG der Englischen Fräulein Krems, am BG/BRG St. Pölten und am BRG Kremszeile. Als Lehrer für Saxophon, Schlagzeug, Klavier und Musikerziehung gelang es ihm, auf seine unnachahmliche Weise, zahllose Schüler musikalisch zu begeistern.

Er leitete die Arbeitsgemeinschaft der Instrumentalmusik-Lehrer Niederösterreichs und organisierte bundesweite Fortbildungen, besonders im Bereich des Jazz, in dem er Spezialist war. In Krems wird der Multiinstrumentalist, der immer wieder Garant für eigene, witzige Arrangements war, nicht zuletzt als Mitbegründer der BORG Big Band und des legendären Jazzkellers unvergessen bleiben.