In New York vertreten: Top-Erfolg für junge Kremser Künstlerin

War das der erste große Schritt auf der Erfolgstreppe einer aufstrebenden Künstlerin? Mit ihrem Bild „Twisted Hopes“ war Jemima-Aiko Tressl (16) bei der Artbox Expo, einer Kunst-Ausstellung der Artbox.Projects, im April in New York vertreten.

Mit dem Bild (Acryl auf Leinen), das eine Frau zeigt, die auf einer Himmelstreppe wie von Gott herabsteigt, will die Künstlerin mit dem besonderen jüdisch-japanischen Vornamen „vor der Manipulation der Menschen warnen, vor Menschen, die bis in den Tod hinein falsche Hoffnungen wecken“.

Über das Schreiben zum Malen gekommen

Tressl hat die Unterstufe des BRG Ringstraße besucht. „Dort habe ich über die Charaktere in den Texten die Liebe zur Kunst entdeckt“, erzählt sie. Bei einem Schreibwettbewerb schaffte sie die Aufnahme in eine Anthologie mit dem Thema „Die versunkene Bibliothek“. Jetzt besucht die Steinerin das BORG Heinemannstraße und wird dort im Bereich der bildenden Kunst von ihrer Lehrerin Antonia Hinterreitner gefördert. „In der Acryltechnik fühle ich mich sehr gut Zuhause“, hat sich Tressl in der Malerei bereits orientiert und malt im Stil des Surrealismus. „Ich spreche im Leben und in meinen Texten Sachen gerne direkt an – das projiziert sich auch in meine Bilder.“

Traum ist ein Kunststudium an der Uni

Jetzt träumt die Oberstufenschülerin von einem Studium an der Universität für angewandte Kunst Wien. „Ich möchte gerne Kunst studieren“, weiß sie, dass es nicht einfach ist, an der „Angewandten“ aufgenommen zu werden. „Die nehmen nur fünf Studenten pro Jahr.“ Möglich ist alles. Das zeigt ihr Erfolg bei der Artbox Expo, wo sie zwei Werke einreichte und sich freut, dass ihr Name mit der Auswahl eines Bildes in der internationalen Kunstszene erstmals Fuß gefasst hat.

www.artboxprojects.com/nyc2