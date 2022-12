Festnahme nach schwerer Körperverletzung in Krems

Werbung

Ein 19-Jähriger, eine 20-Jährige, ein 22-Jähriger, alle drei aus Krems an der Donau und ein 20-Jähriger aus Wien, verbrachten die Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wohnung eines 21-jährigen Bekannten im Stadtgebiet von Krems an der Donau.

In den Morgenstunden am Sonntag, dem 11. Dezember kam es zwischen dem 20-jährigen Wiener und den anderen anwesenden Personen zu einem Streitgespräch um Suchtgift. Als der 19-Jährige und der 21-jährige Wohnungsbesitzer den 20-Jährigen in einem Handgemenge aus der Wohnung werfen wollten, nahm der 20-Jährige plötzlich ein Küchenmesser in die Hand. Vermutlich aus Angst zog der 22-Jährige daraufhin sein mitgeführtes Survivalmesser und stach dem 20-Jährigen zweimal in dessen rechten Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in unbekannte Richtung aus der Wohnung.

Aufgrund der stark blutenden Wunde wurde durch die Anwesenden der Rettungsdienst verständigt, der das 20-jährige Opfer nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum Krems an der Donau verbrachte.

Kurze Zeit später erschien der 22-jährige Beschuldigte bei der Polizeiinspektion Krems und gestand die Straftat.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems wurde der Beschuldigte in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

